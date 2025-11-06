АКФ откри дарителска сметка в помощ на ключов свидетел по аферата 'Чичко Тревичко'

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) открива дарителска кампания за покриване на разноските по съдебни дела срещу Веселин Тодоров, който разказа за сенчестия енергиен холдинг „Орион“ на бизнесмена Христо Ковачки.

Веселин Тодоров е бивш високопоставен мениджър в холдинга. Името му нашумя в публичното пространство след разследването на АКФ „Холдингът на Чичко Тревичко“, което освети енергиен картел от над 150 фирми. Разследването показа как фирмите от "Орион" – сред които ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Бобов дол“ – манипулират цените на топло- и електроенергията, пестят милиони от данъци и осигуровки и предоставят материални стимули на държавни служители в замяна на благосклонно третиране.

Месец след публикуването на разследването Национална агенция за приходите издава на Веселин Тодоров ревизионен акт с претенции на стойност 5 млн. лв. Сметките на Тодоров са запорирани.

Търсената от НАП сума представлява неплатен корпоративен данък, деклариран от новите собственици на „Бългериан Газ Къмпани“ - дружеството, на което Тодоров е собственик до края на 2023 г., когато го прехвърля на Петър Николов, шеф на охраната на ТЕЦ „Бобов дол“.

От АКФ коментират, че е необяснимо защо агенцията търси отговорност от частно лице, а не от задълженото дружество, на което дори не е извършена ревизия. Спорът между НАП и Тодоров навлиза в съдебна фаза, а сметките му продължават да са запорирани.

Към момента свързаните с „Орион“ дружества дължат над 350 млн. лв. за данъци и осигуровки, декларирани от самите тях. Повече от десетилетие НАП разсрочва тези задължения и остава сляпа за многомилионните регулярни трансфери между дружествата от холдинга.

Атаката срещу Тодоров се осъществява и директно от холдинга на Ковачки. Едно от дружествата в него иска от Тодоров близо 400 000 лв., въз основа на фалшив договор. Въпросното дружество, „Про Трейд Финанс Консулт“ се управлява от Кремен Георгиев, посочват от фонда. АКФ разкри, че Георгиев е председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България и един от най-високопоставените доверени лица на Христо Ковачки.

„Пет месеца след като разкрихме сериозни данни за нарушенията на холдинг „Орион“, нито една институция не инициира дори проверка на изнесените факти. Напротив, НАП дори реагира с репресивни мерки срещу бивш мениджър, осмелил се да каже истината за кръга от фирми и скрития им собственик,“ каза Бойко Станкушев, директор на АКФ. „Воденето на двете съдебни дела е свързано със значителни разходи, които са непосилни за Веселин Тодоров, и поради тази причина призоваваме за подкрепа. На този етап е трудно да предвидим точно каква сума ще е нужна за покриване на разноските по съдебните дела, но очакваме да са нужни поне 25 000 лв.,“ допълни Станкушев.

Желаещите да дарят средства могат да го направят на следната банкова сметка:

BG18UBBS80021025573950, с титуляр: Фондация Антикорупционен фонд