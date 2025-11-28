AI, SEO и новите предизвикателства пред дигиталната видимост в iGaming сектора

На 26 и 27 ноември 2025 г. в Интер Експо Център, София, се проведе Balkan Entertainment & Gaming Expo (BEGE) – едно от водещите събития за гейминг и развлекателни технологии в Югоизточна Европа. В рамките на Eastern European Gaming Summit (EEGS), част от официалната конференционна програма, бяха обсъдени актуални теми, свързани с регулации, технологии и маркетинг в iGaming индустрията.

Сред участниците тази година бяха и представители на дигитална агенция Netpeak, които презентираха на сцената трансформациите в търсенето, предизвикани от навлизането на генеративния изкуствен интелект.

От SEO към GEO: видимостта в новата ера на търсене

Темата „From SEO to GEO: Surviving and Thriving in the AI-Driven Search Era“ беше представена от Георги Кандев (Head of Sales, Marketing & Partnerships) и Петър Илиев (Project Manager Team Lead). Двамата анализираха как се променя разбирането за онлайн видимост в контекста на генеративното търсене и какви подходи могат да бъдат приложени за адаптация към новите алгоритми.

Основен акцент в лекцията беше концепцията за GEO: стратегия, ориентирана към изграждане на авторитет, добре структурирани тематични обекти и присъствие в отговорите на AI системи, вместо единствено класиране в традиционните резултати от търсене.

Също се наблегна на необходимостта от оптимизация спрямо конкретните алгоритми на различните търсачки, вместо ограничаване само до Google. Представени бяха реални кейсове, които показват как високото класиране в Bing води до по-често и видимо включване в отговорите на ChatGPT. В този контекст беше изтъкнато, че към момента алгоритмите на Bing предлагат по-благоприятни условия за SEO, особено за определени ниши.

В допълнение, лекторите споделиха, че Netpeak разполага с вътрешен инструмент, който улеснява работата по подобряване на видимостта в Bing, като позволява по-бързо идентифициране на възможности за класиране и адаптиране към алгоритмите на търсачката.

Регулации, лицензи и „невидимостта“ на iGaming брандовете

Специфично внимание беше отделено на iGaming сектора, където ограниченията, свързани с лицензиране и регулации, често водят до по-слаба представеност в отговорите на AI платформи като OpenAI, Bing и Google Gemini. Лекцията подчерта значението на последователната и публично достъпна информация относно лицензи, локации и дейност на операторите.

Подходи за подобряване на дигиталното присъствие

В рамките на презентацията бяха очертани няколко ключови действия, които могат да подпомогнат дигиталната видимост на марките:

Проверка на присъствието в AI отговори чрез инструменти като Serpstat и Ahrefs. Преработка на контент стратегията с фокус върху принципите E-E-A-T и YMYL. Поддръжка на репутацията чрез съдържание в авторитетни източници и UGC платформи. Адаптация към различни AI системи и модели. Усилено внимание към локално SEO, което оказва растящо влияние върху генеративното търсене.

Позициониране в динамична среда

Темите, засегнати по време на EEGS 2025, отразяват нуждата от по-дълбоко разбиране на начина, по който AI моделите интерпретират и представят онлайн съдържанието. Участието на компании с експертиза в областта подчертава необходимостта на бранша от стратегически подход при изграждането на дигитално присъствие в този скетор с повишена регулация и висока конкуренция.