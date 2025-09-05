Агресивен пътник счупи врата на автобус в Бургас

OFFNews 05 септември 2025 в 16:32 504 1
Автобус

Снимка Pixabay
Автобус

Агресивен пътник е счупил предната врата на автобус от градския транспорт в Бургас, предаде БНТ. Инцидентът е станал този следобед между две спирки на бул. "Демокрация".

Автобусът пътувал по линия Б11. Шофьорът му разказва, че един от пътниците поискал да слезе в движение. Бил във видимо нетрезво състояние. Водачът отказал, като обяснил, че ще спре на следващата спирка.

Пътникът обаче станал агресивен. Опитал да удари шофьора, но не успял. Взел аварийното чукче и счупил предната дясна вратата на автобуса.

По неофициална информация мъжът е успял да избяга и се издирва от полицията.

Няма пострадали пътници в автобуса.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -6200

    1

    Gunteer

    05.09 2025 в 17:36

    -0
    +6
    Аман от всички тия пропаднали агресивни алкохолици! Трябва като едно време на запад - всички тия боклуци в един дом, където живеят и работят от сутрин до вечер по нивите.
     
    X

    Ще пламне ли Кавказ? | Фронтова линия с Камен Невенкин | 03 септември 2025