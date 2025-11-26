Адв. Петрова: Няма нужда от ТЕЛК, може да има модул в НЗИС

Не е необходимо да се поддържат ТЕЛК комисиите. В повечето случаи те нямат пряка среща с пациента, а го оценяват на базата на документите, това заяви по БНР адвокатът по медицинско право Мария Петрова.

Според нея в Националната здравно-информационна система може да се разработи модул, който да дава оценка за процентите трайна неработоспособност и да не се налага никой да ходи по опашки. "Тези неща имат много логични и сравнително лесни решения", твърди Петрова.

"Нека не забравяме, че системата на ТЕЛК е онази патерица на цялата ни социална система и на държавата ни, която поддържа един определен контингент избиратели, верни на определени властимащи", припомни адвокатът по медицинско право.

По думите ѝ за да има реален контрол върху системата на медицинската експертиза, не е необходимо някой да прави проверки със задна дата.

Става въпрос за една промяна, която е в преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДОО, която предвижда въвеждането на нов текст в Закона здравето. Всичко, което обаче оттам нататък се доразви в публичното пространство, са повече спекулации, отколкото факти и възможности за развитие. Има ли проблем в системата на ТЕЛК – безспорно има. Трябва ли тя да бъде преборена чрез този текст – далеч не съм убедена, че това е решението. Текстът казва, че дава възможност на НОИ извън срока, след като ние вече имаме влязло в сила решение, ако са налице нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаденото решение. Тази нова норма преповтаря една норма, която съществува и в Административно-процесуалния кодекс по повод възобновяването на производствата. Тя не е нещо чак толкова страшно. Бидейки не чак толкова страшно, няма да породи и ефекта, който цели социалното министерство, а именно да ограничи т.нар. фалшиви решения, коментира тя.

На въпрос за мерките, което могат да се предприемат, Петрова отговори, че на първо място трябва да се въведе стандарт за воденето на медицинска документация.

Тази документация се води изключително хаотично. Хората продължават да носят едни папки на хартия със своите епикризи, амбулаторни листи, изследвания и т.н. Първо трябва да решим проблема в неговия първоизточник. Няма необходимост НОИ да отваря архивите си, папките си, някой да плюнчи пръсти, да листи, да гледа назад какво се е случило. Трябва да имаме поглед напред. Не трябва в желанието си да разкрием едни измамници, които ако сме желали, сме имали възможност за толкова време да го направим, да ощетяваме хора, които реално имат нужда от социалната подкрепа на държавата, каза тя.

По думите ѝ има случаи, в които хората се отказват от социалните си права, само защото са социално неразпознаваеми от системата.

"Не могат сами да си подадат заявленията, не могат да проконтролират преписката си, нямат право на безплатна правна помощ и обжалване. Това поставя уязвимите хора в една още по-тежка, трудна и уязвима ситуация, която трябва да бъде преодоляна с волята на държавата, а не въпреки тези хора, Крайно време е държавата да поеме отговорност", категорична бе адв. Петрова.