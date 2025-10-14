Ад в дом за възрастни - двамата настанени са с 35% изгаряния след пожар

Пожар е възникнал в бунгало край Варна, в което се е помещавал дом за възрастни хора.
Домът във вила тип бунгало в местността "Свети Никола" е почти напълно изгорял, а двамата настанени в него са извадени от пожарникарите с 35% изгаряния и опасност за живот, след подаден сигнал от гражданин. Единият е на 66 години от гр. Пазарджик, а другият - на 65 години от с. Гецово.
Сигналът е подаден в 00:42 ч., а пристигналите на място екипи на пожарната са установили, че гори една стая и покривът на едноетажна вила, а на терасата викат за помощ двама мъже. Незабавно са предприети действия за спасяване на хората от терасата. Те са с изгаряния по цялото тяло. И двамата са трудноподвижни. Качени са в линейки на спешна помощ и са откарани в клиника по изгаряния на Военна болница.
На адреса е установено, че се помещава дом за лица в нетрудоспособна възраст, стопанисван от 46 годишна варненка, в качеството й на юридическо лице.
Непосредствено след възникване на инцидента са уведомени компетентните институции в лицето на НАП, АКСУ и Икономическа полиция за извършване на проверка по отношение дейността на предоставяните социални услуги.
Още един инцидент е станал във Варна вчера – при пожар в апартамент в града е бил обгазен 43-годишен мъж. Причината за инцидента е забравено ядене във фурна. Мъж на 80 години е бил обгазен при пожар в къща в Каспичан, а 77-годишна жена – при пожар в къща в Панагюрище.
В страната през последните 24 часа са потушени 59 пожара, при 20 от които има преки материални щети.
