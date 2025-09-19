8 златни медала спечелиха учениците ни на световни олимпиади

С осем златни медала се завърнаха българските национални отбори по природни науки от международните олимпиади тази година. Само от деветте световни състезания по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект учениците ни спечелиха 39 отличия. От всички международни, европейски, младежки и балкански олимпиади медалите са 89, като до края на годината предстоят още надпревари.

„С такива светли умове като Вашите съм сигурен, че бъдещето на България е светло, хармонично и обещаващо“, каза вчера на церемонията по награждаването премиерът Росен Желязков.

Той подчерта, че пред младите отличници стои важен път на академично и личностно развитие и изрази увереност, че техните знания и чисти сърца ще ги превърнат в хора, които ще градят бъдещето и ще съхраняват олимпийския дух.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави младите таланти за постигнатите успехи, с които прославят България и българското образование.

„За нас е голяма радост да видим, че сте развели българския флаг на толкова много места в света – Китай, Индия, Франция, Австралия, Боливия, Дубай, Филипините, Тайланд“, отбеляза той.

Вълчев подчерта, че зад всяко ученическо постижение стои поне един отдаден учител благодари на ръководителите за тяхната отдаденост.

Министърът представи и новите инициативи на МОН за подкрепа на талантливи ученици. От тази година стартира нова Национална програма „Бъдеще за таланти“ за подготовката на ново поколение мотивирани и креативни учители и развиването на мрежа от национални и регионални школи по математиката и природните науки.

През първата година са заложени две обучения за учители по математика и информатика. През втората – три обучения за учители по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Заложени са обучения за 128 ученици с интереси към математика и информатика. Програмата предлага провеждане на 96 регионални школи по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, както и 4 национални лагер-школи по математика и по информатика и 3 по физика и астрономия, по химия и опазване на околната среда и по биология и здравно образование.

„Подготвяме и друга национална програма – „Избирам да следвам в България“, която ще осигурява безплатно обучение и мотивиращи стипендии, да задържим една част от вас в България“, добави Вълчев.

От своя страна Елена Маринова, която е член на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, изрази увереност, че младите ни таланти ще продължат да се развиват.

„Вярваме, че Вие ще сте следващите мъдри лидери на България и света“, подчерта тя.

Най-успешният състезател тази година е Веселин Маркович от МГ Варна, златен медалист от Международната олимпиада по информатика, класирал се сред топ 10 в света. Веселин завоюва и сребърен медал от Международната олимпиада по математика. За трета поредна година той участваше и в двата национални отбора – и по математика и по информатика.