7 съвета на Bazar.bg при покупка на тонколони

Пълно ръководство за избор на качествен звук за дома

Търсите перфектните колони за домашното си озвучаване, но не знаете откъде да започнете? Закупуването на тонколони може да изглежда като сложна задача, особено с огромното разнообразие от модели, технологии и ценови класове на пазара. Независимо дали търсите озвучителна система за музика, кино или гейминг, правилният избор е от ключово значение за постигане на качествен звук. В тази статия екипът на Bazar.bg споделя 7 практични съвета, които ще ви помогнат да изберете най-подходящите колони според вашите нужди, бюджет и предпочитания.

1. Определете за каква цел ще използвате тонколоните

Ако ще използвате тонколоните с компютър или лаптоп, подходящи са компактните 2.0 или 2.1 модели, като Logitech, Creative или Microlab.

За слушане на музика в дома изберете стерео тонколони с по-големи говорители – например Edifier или Philips.

За домашно кино са нужни системи с 5.1 или 7.1 канален звук – като Sony или Samsung.

Ако желаете мобилност и лесно свързване с телефон, изберете Bluetooth тонколони като JBL, Sony или Marshall.

Професионалистите в музикалната индустрия предпочитат студийни монитори Yamaha, KRK или Adam Audio.

2. Съобразете мощността на тонколоните със стаята

В малки помещения до 15 квадратни метра са напълно достатъчни тонколони с мощност между 15 и 40 вата.

За средно големи стаи (до 25 кв. м) изберете модели с мощност между 40 и 80 вата.

Ако стаята е по-голяма – над 25 квадратни метра, търсете мощност между 80 и 120 вата или повече за силно и чисто звучене.

3. Изберете правилния тип свързаност

Най-разпространената връзка за компютри и лаптопи е чрез 3.5 мм аудио жак. Класическите стерео уредби използват RCA входове. Bluetooth свързаността позволява безжично свързване със смартфони и таблети. По-модерните телевизори и конзоли се свързват с оптичен кабел (optical) или HDMI ARC. USB входовете са полезни за възпроизвеждане на музика директно от флаш памет.

4. Обърнете внимание на честотния обхват и основните характеристики

Качествените тонколони имат честотен диапазон между 50 Hz и 20 kHz, което гарантира добро покритие на ниските и високите честоти. Импедансът им обикновено е между 4 и 8 ома, а чувствителността – от 85 до 95 децибела.

Тези параметри определят съвместимостта с усилвателя и качеството на възпроизведения звук.

5. Проверете състоянието на употребявани тонколони

При покупка на втора ръка тонколони в Bazar.bg проверете дали мембраните са здрави, дали всички говорители работят, дали няма изгорели или деформирани елементи. Слушайте внимателно за паразитни шумове при работа – хъм или пукане, които може да показват проблем с усилвателя или кабелите. Уверете се, че кабелите и конекторите са оригинални и работещи.

6. Доверете се на доказани марки

В бюджетния клас добър избор са Sven, Microlab, Genius и Defender. В средния клас най-популярни са Logitech, Creative, Edifier и Philips. Ако търсите по-високо качество, изберете Yamaha, JBL, Sony или Harman/Kardon. За професионални приложения в студио KRK, Adam Audio и Focal са предпочитани от аудио инженерите.

7. Сравнете цените и офертите в Bazar.bg

Новите компютърни тонколони струват между 40 и 80 лв., докато употребявани можете да намерите от 20 до 50 лв. Bluetooth тонколоните струват между 70 и 200 лв. нови, а втора ръка – между 40 и 120 лв. Новите домашни стерео тонколони започват от 150 лв. и достигат 400 лв., докато употребяваните струват от 80 до 250 лв. Пълните системи за домашно кино с 5.1 канала варират между 250 и 600 лв. нови и между 120 и 400 лв. Употребявани. Студийните колони започват от 300 лв. нови и стигат до 900 лв., а употребяваните модели често са между 200 и 600 лв.

Изберете правилните тонколони с помощта на Bazar.bg

С подходящи тонколони можете да се насладите на кристален звук, независимо дали слушате музика, гледате филми или работите с аудио.

Bazar.bg предлага богат избор от нови и употребявани модели, като често ще откриете качествени предложения на по-добри цени от магазинните.

Изберете мощността според помещението, подходящата свързаност за вашите устройства и доверени марки за по-дълъг живот на техниката.

Следвайте тези 7 съвета и направете покупка, която ще ви радва дълго време.