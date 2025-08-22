6000 зрелостници на матура по български език и литература

Зрелостници се явяват днес на поправителна матура по български език и литература.

Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни.

Вариант 11 за задача 41 бе изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН).

Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор.

Последният 41-ви въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

В 260 училища в страната днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември, на който се очаква да се явят над 6000 души.

Началото на изпита е от 8:30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В понеделник, 25 август, също от 8:30 часа, ще се състои вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изпити по 22 предмета ще има в 177 училища, а за придобиване на професионална квалификация - в 391 училища.