41 пожара са потушени в страната за денонощие

През последното денонощие в страната са потушени

41 пожара са погасени в страната през последното денонощие, съобщават от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, цитирани от БТА.

В пожарите няма загинали и пострадали. Преки материални щети е имало в 16 пожара.

Екипите са извършили 29 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства; 23 – като техническа помощ, две – в помощ на пострадали граждани.

През последните 24 часа е установено и едно лъжливо повикване.