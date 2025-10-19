41 пожара са потушени в страната за денонощие

OFFNews 19 октомври 2025 в 09:32 185 0

Снимка БГНЕС/архив

През последното денонощие в страната са потушени

41 пожара са погасени в страната през последното денонощие, съобщават от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, цитирани от БТА.

В пожарите няма загинали и пострадали. Преки материални щети е имало в 16 пожара.

Екипите са извършили 29 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства; 23 – като техническа помощ, две – в помощ на пострадали граждани. 

През последните 24 часа е установено и едно лъжливо повикване.

