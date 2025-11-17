300 стопани на кучета без повод в столични паркове са глобени от началото на 2025

Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

OFFNews 17 ноември 2025 в 11:33 933 3
Всяко домашно куче в страната трябва да се извежда на повод извън дома. Може да бъде пуснато свободно само в обособени заграждения, заяви пред БТА ветеринарният лекар д-р Божидара Гинчева, началник-сектор "Околна среда" към Столичния инспекторат.

Разпоредбата е записана в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Въпреки това обаче в столичните паркове много собственици не спазват тази разпоредба.

Големи кучета се пускат да се разхождат без каишка по алеи, по които минават майки с малки деца. В Столичния инспекторат се получават сигнали за инциденти с пуснати кучета, които са нападнали малки деца, колоездачи, други кучета, посочи д-р Гинчева.

От началото на годината до 12 ноември столичните инспектори са проверили над 4000 собственици на кучета. За установени нарушения са съставени повече от 300 акта, каза д-р Гинчева. По думите ѝ събираемостта на глобите в София е добра.

    20434

    3

    случайно прочетох

    17.11 2025 в 16:09

    -0
    +0
    А кой ще глоби общината за бездомните кучета с обица на ухото, каишка и без повод, които се разхождат в града?
    На пазара на Красна поляна има три такива и лаят, а понякога и нападат домашни кучета на повод. Защо не се глобят нищоправещите инспектори-гниди!

    17865

    2

    klimt

    17.11 2025 в 13:26

    -0
    +0
    За всичко са виновни човеците. Зарязали или подхвърлили псето,после кой го сгази...ай сикт...

    47

    1

    Октим

    17.11 2025 в 12:21

    -0
    +0
    И после се чудите защо тези гадинки биват иатребвани ....
     