300 стопани на кучета без повод в столични паркове са глобени от началото на 2025

Всяко домашно куче в страната трябва да се извежда на повод извън дома. Може да бъде пуснато свободно само в обособени заграждения, заяви пред БТА ветеринарният лекар д-р Божидара Гинчева, началник-сектор "Околна среда" към Столичния инспекторат.
Разпоредбата е записана в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Въпреки това обаче в столичните паркове много собственици не спазват тази разпоредба.
Големи кучета се пускат да се разхождат без каишка по алеи, по които минават майки с малки деца. В Столичния инспекторат се получават сигнали за инциденти с пуснати кучета, които са нападнали малки деца, колоездачи, други кучета, посочи д-р Гинчева.
От началото на годината до 12 ноември столичните инспектори са проверили над 4000 собственици на кучета. За установени нарушения са съставени повече от 300 акта, каза д-р Гинчева. По думите ѝ събираемостта на глобите в София е добра.
20434
3
17.11 2025 в 16:09
На пазара на Красна поляна има три такива и лаят, а понякога и нападат домашни кучета на повод. Защо не се глобят нищоправещите инспектори-гниди!
17865
2
17.11 2025 в 13:26
47
1
17.11 2025 в 12:21
