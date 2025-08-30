21-годишен шофьор прегази 4-годишно дете на заден ход

Дете е прегазено в Бургас от автомобил, който се е движил на заден ход. Пътният инцидент е станал вчера около 17:40 ч. в квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас за БТА.

Лек автомобил "Ауди А4" с бургаска регистрация, управляван от 21-годишен бургазлия, при движение на заден ход е съборил и прегазил преминаващо зад него четиригодишно момченце от квартала.

Пострадалото дете е откарано в местната Университетска многопрофилна болница за активно лечение в контактно състояние. Момченцето е прието в отделението по неврохирургия без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.