15 служители на НКЖИ крали ябълки от частна градина. Министърът: Не е дребна нередност

15 служители на НКЖИ, по време на ремонтни дейности,са крали ябълки от частна градина между гарите Дралфа и Търговище.

Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който научил за случая след подаден сигнал и последвала проверка.

Във Facebook Караджов написа: „Получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия. Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители“.

В понеделник те ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания, пише още министърът.

Той е категоричен, че подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата: „Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения“.