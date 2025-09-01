11 къщи изгоряха при пожар в Белослав

Единайсет къщи изгоряха в Белослав, за щастие няма пострадали хора при пожара, който възникна следобед при запалване на кабели.

Пламъците са овладени, но пожарникари остават на дежурство и през нощта, съобщи кметът на общината Диян Иванов, цитиран от БНР.

"Къщите, които са изгорели, са 11. Някои от тях напълно, някои - частично, но засегнатите къщи са 11. Може би, седем са обитаеми, спряхме достъпа на хора, защото беше много задимено. Няма пострадали хора", обяви той.

Опасност е имало да обездвижена жена, екипите обаче са адекватно и жената е била евакуирана.

Пожарът не е напълно потушен, затова пожарникарите ще останат на място, за да не се възобнови, допълни Диян Иванов.

На въпрос какво ще стане с хората от изпепелените 11 къщи и къде ще бъдат настанени те, кметът отговори: "Тепърва правим анализ. Ако има такава нужда, говорим със Социалните грижи във Варна и Девня и съответно с тяхна помощ ще предоставят помещения, където да настаним тези хора. Сред тях има деца. По неофициални данни засегнатите са 30-40 души.

Пожарът при Гребната база в Пловдив е ликвидиран напълно, съобщи директорът на пожарната старши комисар Васил Димов. На място остават два противопожарни екипа, които следят да не се възобновят пламъците.