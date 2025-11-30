10 см сняг на Пампорово, пътищата в Смолянско са проходими

Десет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта, цитиран от БТА.
В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.
Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление.
Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.
