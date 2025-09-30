Škoda Group засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове

Škoda Group отбелязва важен напредък в реализацията на един от стратегическите си проекти в България. На официална церемония в Чешкото посолство в София компанията подписа договор с българската фирма TTL за наем на депо, в което през следващите години ще се извършва пълно обслужване на 25 нови модерни електрически влака. Škoda Group ще достави влаковете съгласно договор, сключен през септември миналата година, на стойност над половин милиард евро. Поддръжката ще бъде осигурена за срок от 15 години, като за целта ще бъдат наети десетки нови служители в страната.

Škoda Group е част от чешката PPF Group – един от най-големите инвеститори в България. Подписването на този договор е ключов етап от разширяване дейността на компанията на Балканите. “Новото депо ще ни даде възможност да осигурим високо качество на поддръжка и дългосрочна издръжливост на влаковете, които произвеждаме за България. Това е значим успех за този стратегически проект и доказва амбицията ни да бъдем надежден партньор в развитието на модерния железопътен транспорт в региона“, заяви Петр Новотни, главен изпълнителен директор на Škoda Group.

По-качествена поддръжка директно от производителя

Съгласно договора Škoda Group ще осигурява цялостна поддръжка на всички доставени влакове – от ежедневни дейности до мащабни сервизни операции, гарантиращи максимална устойчивост и безопасност. За тази цел ще бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва както кадри на Škoda Group, така и десетки новонаети служители от България, с което компанията ще подкрепи заетостта на местния трудов пазар.

„Убедени сме, че именно производителят е най-добрият партньор за тази услуга. Нашите експерти познават превозните средства в детайл и могат да осигурят най-висок стандарт на поддръжка в дългосрочен план“, допълни Петр Новотни.

Škoda Group планира да разшири експертизата си в поддръжката и на влакове от други производители, както и на такива от различни години на производство. В бъдеще наетото депо ще може да обслужва всички влакове, движещи се по българските железници.

През 2024 г. Škoda Group потвърди поръчка за производство и доставка на 25 електрически влака. Всеки от тях ще разполага с над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Договорът обхваща доставката на 25 четиривагонни електрически влака, както и 15 години пълна поддръжка. Общата стойност на договора възлиза на над половин милиард евро.

Škoda Group устойчиво разширява присъствието си в България. Преди четири години компанията достави за София и 30 тролейбуса Škoda 27Tr, съобразени с най-новите европейски стандарти за пълна достъпност, на стойност около 20 милиона евро. В момента компанията произвежда и осем влака за софийското метро, чиято доставка беше потвърдена преди две години.



Повече информация за компанията

Škoda Group е водещ европейски производител на комплексни транспортни решения с портфолио от модерни превозни средства, съобразени с най-новите европейски стандарти. С повече от 165 години история, Škoda – наследник на машиностроителните заводи, основани от граф Валенщайн през 1859 г., днес е сред лидерите в транспортното машиностроене в Европа. Компанията произвежда нископодови трамваи, крайградски и метро влакове, електрически автобуси и тролейбуси, както и системи за управление и задвижване за транспортни решения.

Škoda Group има над 10 000 служители в производствени бази в Чехия, Финландия и Турция и подразделения в Германия, Италия, Австрия, Белгия, Полша, Унгария и Украйна. През 2024 г. компанията реализира приходи от 1,36 млрд. евро и EBITDA от 62 млн. евро. Škoda Group е част от PPF Group.

PPF Group е международна семейна индустриална холдингова компания с диверсифицирано портфолио. Тя оперира в 25 държави в Европа, Азия, Северна Америка и Южна Африка в различни сектори – от медии, телекомуникации и финансови услуги до недвижими имоти, електронна търговия и инженеринг. Към 31 декември 2024 г. PPF управлява активи за 41,7 млрд. евро и има над 45 000 служители по света.