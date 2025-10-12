Нови правила при влизане в ЕС: И България вече трябва да снема пръстови отпечатъци от чужденците

От днес, 12 октомври, започва постепенното пускане в действие на Системата на ЕС за влизане и излизане.

Системата ще записва цифрово влизането и излизането на граждани на държави извън ЕС. Тя ще снема биометрични данни, като пръстови отпечатъци и портретна снимка, и постепенно ще замени настоящата система за подпечатване на паспорти.

Гражданите на държави извън ЕС ще трябва да регистрират личните си данни при първото влизане в Шенгенското пространство – всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. При следващи пътувания ще е необходима само биометрична проверка.

Системата за влизане/излизане цели да модернизира и подобри управлението на външните граници на ЕС. Тя ще предоставя надеждни данни за преминаванията на границите, ще открива лица, пресрочили разрешения срок на престой, както и случаи на документни измами и измами със самоличност. Целта е и предотвратяване на незаконната миграция и защита на сигурността на европейските граждани.

От 12 октомври държавите членки на ЕС ще започнат постепенно да въвеждат Системата за влизане/излизане за период от шест месеца. Граничните органи постепенно ще регистрират данните на гражданите на трети държави, преминаващи границите. В края на този период Системата за влизане/излизане ще бъде напълно разгърната на всички граници.