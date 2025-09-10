Новаков: В част от дроновете, навлезли в Полша, са намерени полски SIM карти

Дроновете, влезли във въздушното пространство на Полша, са 21 на брой, всеки от тях със снаряжение. Част от дроновете са изстреляни от Русия, а останалата част от Беларус. Това заяви на брифинг пред българските медии евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков, член на Комисията по отбрана в Европарламента.

По думите му в част от дроновете са намерени полски SIM карти, което означава, че те са насочени към тази територия. Един от тях е паднал в средата на Полша, друг е поразил къща.

"Били са свалени благодарение на бързата реакция на холандски изтребители, излетели от Естония и полски изтребители. Трудно може да се говори за ненасочена атака. Това, че е инцидент, не означава, че е случайно и е от заблуден дрон или ракета. Това е причината да бъде задействан чл.4 от Договора на НАТО", добави Новаков.

През нощта на 10 септември Полша приведе противовъздушната си отбрана и авиацията в повишена готовност. Полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта са регистрирани 19 нахлувания на руски дронове в полското въздушно пространство.

Туск заяви, че Полша е поискала да се активира член 4 от Договора на НАТО (механизъм за консултации между съюзниците, когато държава членка на алианса смята, че нейната сигурност, териториална цялост или политическа независимост са застрашени). Провеждат се постоянни консултации със съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана на Полша.

Според Туск вече е потвърдено, че три дрона са свалени, а четвърти вероятно е унищожен.

По-рано днес (10.09) в реч за състоянието на Съюза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че всеки сантиметър от територията на ЕС ще бъде отбраняван и ЕС застава зад Полша.

Новаков коментира и бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., като отбеляза, че България ще получи шанс за достъп до 22,3 милиарда евро.