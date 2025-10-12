На една от колите на арестуваните за купуване на гласове има стикер ''Съюз на българските командоси''

На една от колите на задържаните за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново има стикер "Съюз на българските командоси", стана ясно по време на живо излъчване на гражданска инициатива "Правосъдие за всеки".

Съюзът е неправителствено и доброволно сдружение, което обединява физически и юридически лица с обществен и професионален интерес към укрепване на отбранителните способности на България и нейните демократични институции.

Към момента задържаните още са на място край колите си в белезници, заобиколени от множество граждани и органи на реда.

В социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов пише, че в една от колите е намерена значка на "Съюза на българските командоси", в задържаните била намерена пачка петдесетолевки, а багажникът на едната кола е блокиран и не се отваря.