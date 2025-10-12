На една от колите на арестуваните за купуване на гласове има стикер ''Съюз на българските командоси''

В задържаните била намерена пачка петдесетолевки, а багажникът на единия автомобил не се отваря, пише Божидар Божанов

Ружа Райчева 12 октомври 2025 в 16:36 650 0
Снимка Иницатива "Правосъдие за всеки"
На една от колите на задържаните за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново има стикер "Съюз на българските командоси", стана ясно по време на живо излъчване на гражданска инициатива "Правосъдие за всеки".

Съюзът е неправителствено и доброволно сдружение, което обединява физически и юридически лица с обществен и професионален интерес към укрепване на отбранителните способности на България и нейните демократични институции.

Към момента задържаните още са на място край колите си в белезници, заобиколени от множество граждани и органи на реда. 

В социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов пише, че в една от колите е намерена значка на "Съюза на българските командоси", в задържаните била намерена пачка петдесетолевки, а багажникът на едната кола е блокиран и не се отваря. 

"Скандалът е огромен, наред с други сигнали и видеа за купуване на гласове. Пеевски иска да си върне Пазарджик както той може - с масов купен и контролиран вот. МВР е принудено в този случай да действа, но колко още купувачи са успели да си свършат мръсната работа", коментира Божанов.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

