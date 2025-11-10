Младите македонци искат в ЕС, но не вярват, че страната им ще бъде приета

Мнозинството от младите хора в Република Северна Македония имат положително отношение към Европейския съюз, но почти половината не вярват, че страната някога ще стане член на ЕС, показва изследване, проведено през юни 2025 г. в сътрудничество с платформата "Студентария" с участието на Института за добро управление и евроатлантически перспективи Скопие, Европейския център за върхови постижения в Брюксел и фондация „Фридрих Науман“.

Според изследването младите хора в страната виждат ЕС като положителен пример, но се чувстват дистанцирани от процеса на евроинтеграция. Авторите на изследването подчертават, че младежите трябва да бъдат третирани като активни партньори, а не само като зрители, пишат медиите в Северна Македония.

Резултатите от проучването показват, че 41 процента от младите хора в страната имат положително отношение към ЕС, 24 процента - отрицателно, а 35 процента от участвалите в проучването са отговорили „неутрално”.

По отношение на членството на Северна Македония в ЕС, 46,5 процента от анкетираните не вярват, че страната някога ще стане част от ЕС, 35,8 процента смятат, че това е възможно, но в по-далечно бъдеще и само 6,7 процента очакват членство на страната в ЕС през следващите пет години.

Основната пречка пред интеграцията, според 84,6 процента от анкетираните, е корупцията, следват двустранните спорове (61 процента) и ниското доверие в институциите (60 процента). Младите хора в Северна Македония определят вътрешнополитическия контекст като най-голям проблем, като изискват конкретни мерки срещу корупцията и по-голяма отчетност.

Повече от половината от анкетираните (53 процента) смятат, че са адекватно информирани за политиките на ЕС, а 22 процента са отговорили, че са „много информирани“.

Най-голям интерес за младите хора предизвикват възможностите за работа и живот в ЕС (76,2 процента), образователните програми (55,1 процента), правата на човека (50 процента), опазването на околната среда (48 процента) и дигитализацията (44,5 процента).

Над 70 процента от младежите, участвали в изследването, са се обявили за социално неактивни, а само 8 процента участват в политически или граждански инициативи. Това, според публикацията, показва „широко разпространено чувство за безсилие“ и необходимостта от проактивни мерки за включване на младите хора в демократичния живот, пишат медиите в страната.

На въпроса коя държава от Западните Балкани има най-голям шанс да стане член на ЕС през следващите пет години, 53 процента от анкетираните посочват Албания, следвана от Черна гора (34,5 процента) и Сърбия (14,7 процента).

Анкетата е направена онлайн сред 1000 младежи, като 81,5 процента от тях са студенти, съобщава БТА.