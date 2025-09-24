Мистериозна статуя на Тръмп с Епстийн се появи във Вашингтон

Статуя, изобразяваща президента на САЩ Доналд Тръмп и осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, се появи в източния край на парка "Нешънъл мол" във Вашингтон, съобщава "Гардиън". Бронзовата фигура изобразява двамата мъже, които се усмихват широко и се държат за ръце.

„Отбелязваме дълготрайната връзка между президента Доналд Дж. Тръмп и неговия най-близък приятел, Джефри Епстийн“, гласи надписът на табелата в основата на боядисаната с графити инсталация.

Разрешително от Националната паркова служба позволява статуята да остане на територията на National Mall до 20:00 ч. в неделя.

Създателят на статуята остава неизвестен, но произведението има художествени и тематични прилики с други арт инсталации, критични към президента.

Предишни скулптури в "Нешънъл мол", които със сарказъм отдаваха „почит“ на Тръмп, включват бронзова купчина изпражнения върху конгресно бюро, както и статуя с име „Dictator Approved“ („Одобрено от диктатор“), която изобразява златен палец нагоре, смачкващ короната на Статуята на свободата, а в основата са гравирани одобрителни цитати за Тръмп от Владимир Путин, Жаир Болсонаро, Ким Чен Ун и Виктор Орбан.

Скулптурата, която акцентира върху някогашното приятелство на Тръмп с осъдения за трафик на хора Епстийн, подчертава особено болезнена тема за президента, която той се опитва да замете. Въпросът продължава обаче да изплува отново и отново.

В предполагаемо писмо от Тръмп до Епстийн по повод 50-ия му рожден ден имало рисунка на женски торс и твърдение, че двамата имат „някои общи неща“ и че „загадките никога не остаряват“. Тръмп е едно от имената в полетните списъците с полетите на Епстийн, където фигурират още бившият президент Бил Клинтън и адвокатът Алън Дершовиц.

Редове от предполагаемото писмо са изписани дословно върху плочите на статуята – една под краката на Тръмп, една под краката на Епстийн и трета, посветена на „Месеца на приятелството“, която изобразява две протегнати ръце, оформящи сърце.

Администрацията на Тръмп направи остър коментар по повод статуята.