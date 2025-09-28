Журналист на OFFNews със Златен ключ за разследване на Медицински надзор

Здравният журналист на OFFNews Янка Петкова получи приза Златен ключ на Програма достъп до информация за разследването си за усвояването на средства по национална програма от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Наградата бе връчена на церемония по повод Международния ден на правото да знам - 28 септември. По традиция Програма достъп до информация отличава граждани, организации и журналисти за приноса им в областта на свободата на информация.

Категории и наградени

„Гражданин, използвал най-активно правото си на информация“

Награда „Златен ключ” се присъжда на Мартин Атанасов – създател на картата „Черна писта“, която представлява ясна, структурирана и достъпна визуализация на пътнотранспортните произшествия в България.

За да събере необходимите данни, подава заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до Министерство на вътрешните работи и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). АПИ отказват да предоставят информацията, но Мартин обжалва пред Административен съд София-град като пише жалбата си сам. Платформата "Черна писта" съдържа данни за 177 000 катастрофи у нас, станали в периода 1 януари 2021 г. - 14 април 2025 г. Целта на инициативата е да се разберат в дълбочина причините за катастрофите.

Почетна грамота получава Боян Юруков – блогърът, който със заявление по Закона за достъп до обществена информация поиска списъка с 4 400 имота, които държавата планира да продава. Г-н Юруков събира адресите на имотите в карта, на която могат да се видят градски улици, междублокови пространства, исторически забележителности, културни и спортни зони, апетитни имоти по курорти и дори цели полуострови. Повдигат се важни за обществото въпроси – чий интерес е да се продават тези имоти; необходимо ли е; защо не се предоставят на общините и т.н.

Категория „Неправителствена организация, упражнявала най-активно правото си на достъп до информация“

Награда „Златен ключ” бе присъдена на Институт за пазарна икономика (ИПИ) за използване на ЗДОИ за изготвяне на анализи, публикации коментари, които подсилват прозрачността и повишават гражданската ангажираност по отношение на местното развитие. Пример за това е годишното издание „Регионални профили – показатели за развитие“, в което се оценяват областните икономики.

За няколко оценъчни индикатора всяка година ИПИ подава заявления по ЗДОИ до всички общини. За 2025 г. подадените заявления са 265 бр., а от 2012 г. ИПИ са подали 3445 заявления до общините. Цялата получена информация се обработва и е достъпна за ползвателите на сайта на ИПИ; използва се за изготвяне на „Регионалните профили“ и други изследвания в областта на общинското развитие, данъчната политика, децентрализацията, финансиране на местни услуги, оценка на капацитет на общинската администрация за реформи и др.

Почетна грамота получи Българския хелзинкски комитет (БХК), които използват ЗДОИ за да достигнат до информация, разкриваща как главния прокурор контролира в голяма степен дейността и администрацията на специалния прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор. Информацията е получена в резултат на последователната дейност на БХК за повишаване на прозрачността на прокуратурата.

Категория „Най-добра журналистическа кампания/материал, свързан с правото на достъп до информация“

Награда „Златен ключ” бе присъдена на Янка Петкова, OFFNews, за поредица от статии, базирани на получени данни по ЗДОИ, за непрозрачния начин на изразходване на средствата по националната програма за насърчаване на трансплантациите, за преживяемостта при трансплантации в България и за конкретен случай на починал при вътреболнична инфекция трансплантиран пациент.

След публикациите на Янка Петкова темата за трансплантациите и безотговорното отношение на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към процеса излиза на дневен ред: нейната упоритост и непрестанен натиск върху институциите води до изсветляване на много съмнителни практики и до повдигане на темите за трансплантацията и донорството в общественото пространство.

Почетна грамота получаи Десислава Николова, Капитал, за систематични, мащабни журналистически разследвания относно функционирането на здравната система в България, за които са използвани и процедурите за търсене на информация по ЗДОИ. Разследванията на Десислава Николова касаят живота и здравето на хората. Те поставят въпроси и теми за обществен дебат, привличат вниманието на Столичния общински съвет и други институции, питат за начина, по който се вземат решения в здравната каса, насочват ни към проблеми в здравеопазването и теми, пазени досега „на тъмно“.

С почетна грамота бе удостоена и Емилия Димитрова, „За истината“, която подава заявление до кмета на Община Севлиево за информация за линейния график за изпълнение на строително-монтажните работи по инвестиционен проект за реконструкция и подмяна на уличните водопроводи и сградни водопроводни отклонения в централната градска част на Севлиево. След отказ от секретаря на общината, журналистката, с помощта на ПДИ, обжалва пред Административен съд - Габрово. Съдът отменя отказа, а случаят е отразен в статия в „За Истината“.

Категория „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани“

Награда ”Златен ключ” бе присъдена на Община Сливен, която от приемането на ЗДОИ преди 25 години вече четвърт век поддържа постоянно високо ниво в работата си по него и е сочена за пример. Има приемственост в това отношение както на ниво общинско ръководство, така и в администрацията, ангажирана с прилагането на ЗДОИ. Отговарят прецизно и стриктно на всички законови изисквания, открояват се с постоянство, прозрачност, последователност и новаторство.

Антинагради

Категория „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ“ и нарушава правата на гражданите"

Антинаградата „Катинар” бе присъдена на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за откази на достъп до информация по заявления на журналисти, свързани с проектите по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията 2024-2028 г. Вместо да подобри дейността си и да се съобрази с богатата съдебна практика, че защитата на трети лица не може да бъде алиби за пълен отказ да се предостави информация за разходването на публични средства по програмата (вкл. по дела, водени срещу самата агенция), тя продължава да отказва, прикривайки се зад волята на трети лица.

Подобна практика в сферата на здравеопазването е изключително вредна, доколкото това е единственият централен контролен орган със специализирана компетентност – да контролира качеството на оказваната медицинска помощ и да организира осъществяването на дейностите по трансплантация на органи, тъкани и клетки, и упоритият отказ да работи прозрачно и в услуга на гражданите е в разрез с ефективната защита на техните здравни права.

„Срамота“ получи специалният прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници – заявленията за достъп до обществена информация, подавани до Даниела Талева, се оказват при заместник-главен прокурор. По този начин се стига до парадокса тези, които разследва, да решават дали информация за преписки, които потенциално ги засягат, може да стане публична. В резултат на това и отказите по такива заявления са практика.

В Категория „Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация“ победител е кметът на Община Гълъбово, за подхода да ангажира адвокат за защита от жалбата на журналистката Венелина Попова срещу мълчалив отказ с явната цел да претендира от нея разноски, въпреки че общината разполага с юрисконсулт.

Издаденото от кмета уведомление, че общината не разполага с исканата от журналистката обществена информация не е убедително. След като постига осъждане на журналистката за разноски, кметът я дава на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) за принудително събиране на присъдените на общината от съда 1 000 лв., които по абсурден начин са допълнени от ЧСИ с още близо толкова отново за разноски в изпълнителното производство и за адвокат. За да събере тези средства, по искане на взискателя – Община Гълъбово, ЧСИ е наложила запори на банкови сметки и пенсията на журналистката и е насрочила опис на вещи в дома й.

Пълната обосновка към всяка от получените 27 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам.