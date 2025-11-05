ВАС разреши на СЕМ да проведе нов конкурс за БНТ

Върховният административен съд (ВАС) позволи на Съвета за електронни медии (СЕМ) да продължи конкурса за генерален директор на БНТ. ВАС отмени изцяло решението на по-долната инстанция, която спря избора на наследник на Емил Кошлуков, съобщава "Медияпул".

Така съдът намери, че спирането на конкурса е неправомерно и той трябва да бъде проведен.

Предстои СЕМ да обяви кога ще бъде проведен той.

Конкурсът бе спрян след жалба на спортния журналист Сашо Йовков. Той е дългогодишен кадър на БНТ и вече пенсионер, но назначен от Емил Кошлуков на външен договор.

Административен съд София-област не само не е изложил мотиви и не е посочил правно основание за спиране на производството, но и не е посочил страните и предмета му“, се казва в решението на ВАС, цитирано от "Медияпул".

Емил Кошлуков управлява държавната телевизия вече три години след изтичане на мандата му.