Тръмп иска да бъдат отнети лицензите на NBC и ABC

Американският президент Доналд Тръмп ще поиска отнемане на лицензите на две от най-големите телевизии Ен Би Си (NBC) и Ей Би Си (ABC).

Той ще настоява Федералната комисия по комуникации (FCC) да вземе лицензите на двете медии заради "пристрастни" репортажи, съобщава близкия до Тръмп "Фокс нюз".

Според Тръмп 97% от репортажите за него по двата канала са негативни. "Това са просто оръжия на демократическата партия и трябва, според много хора, лицензите им да бъдат прекратени", заяви държавният глава.

Той ги обвинява в лансиране на фалшиви новини и ги нарече "двете абсолютно най-лоши и необективни телевизии в света". Президентът настоя ABC и NBC поне да плащат солидни такси за тв разпространението си.