Тръмп иска да бъдат отнети лицензите на NBC и ABC

Американският президент Доналд Тръмп ще поиска отнемане на лицензите на две от най-големите телевизии Ен Би Си (NBC) и Ей Би Си (ABC).
Той ще настоява Федералната комисия по комуникации (FCC) да вземе лицензите на двете медии заради "пристрастни" репортажи, съобщава близкия до Тръмп "Фокс нюз".
Според Тръмп 97% от репортажите за него по двата канала са негативни. "Това са просто оръжия на демократическата партия и трябва, според много хора, лицензите им да бъдат прекратени", заяви държавният глава.
Той ги обвинява в лансиране на фалшиви новини и ги нарече "двете абсолютно най-лоши и необективни телевизии в света". Президентът настоя ABC и NBC поне да плащат солидни такси за тв разпространението си.
Телевизиите „ми дават 97% ЛОШИ ИСТОРИИ“, каза Тръмп в публикация в Truth Social в неделя, „въпреки много високата популярност и, според мнозина, сред най-великите 8 месеца в президентската история“.
„АКО ТОВА Е ТАК, ТЕ СА ПРОСТО КРЪГЛО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И СПОРЕД МНОЗИНА ЛИЦЕНЗИТЕ ИМ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТНЕТИ ОТ ФКС“, добави той. „Аз бих бил напълно „за“ това, защото са толкова предубедени и нечестни, реална заплаха за нашата демокрация!!!“
(Bloomberg) -- Президентът на САЩ Доналд Тръмп порица NBC и ABC
