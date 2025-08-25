Тръмп иска да бъдат отнети лицензите на NBC и ABC

OFFNews 25 август 2025 в 11:23 1019 5
NBC

Снимка NBC
NBC

Американският президент Доналд Тръмп ще поиска отнемане на лицензите на две от най-големите телевизии Ен Би Си (NBC) и Ей Би Си (ABC).

Той ще настоява Федералната комисия по комуникации (FCC) да вземе лицензите на двете медии заради "пристрастни" репортажи, съобщава близкия до Тръмп "Фокс нюз".

Според Тръмп 97% от репортажите за него по двата канала са негативни. "Това са просто оръжия на демократическата партия и трябва, според много хора, лицензите им да бъдат прекратени", заяви държавният глава.

Той ги обвинява в лансиране на фалшиви новини и ги нарече "двете абсолютно най-лоши и необективни телевизии в света". Президентът настоя ABC и NBC поне да плащат солидни такси за тв разпространението си.

    helper68

    25.08 2025 в 13:29

    Били заплаха за ''хамериканската демокрация'', каза перчемът.. :))))
    Телевизиите „ми дават 97% ЛОШИ ИСТОРИИ“, каза Тръмп в публикация в Truth Social в неделя, „въпреки много високата популярност и, според мнозина, сред най-великите 8 месеца в президентската история“.
    „АКО ТОВА Е ТАК, ТЕ СА ПРОСТО КРЪГЛО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И СПОРЕД МНОЗИНА ЛИЦЕНЗИТЕ ИМ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТНЕТИ ОТ ФКС“, добави той. „Аз бих бил напълно „за“ това, защото са толкова предубедени и нечестни, реална заплаха за нашата демокрация!!!“
    (Bloomberg) -- Президентът на САЩ Доналд Тръмп порица NBC и ABC

    1215

    25.08 2025 в 13:06

    Егати жалкарите.Не мъже ,а женски полови органи.

    Октим

    25.08 2025 в 12:28

    Изродът направо вече тича към тоталното си самоунищожение, забравяйки, че Щатите слава Богу не са руската кочина!

    Johnny B Goode

    25.08 2025 в 11:42

    Е пък къде са намерили 3% позитивни неща да кажат за него?

    Джендо Джедев

    25.08 2025 в 11:36

    А пуделчето му Ванси размахваше пръст на Европа, че й куцала демокрацията и свободата на словото... :D
     
