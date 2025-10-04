Техническа грешка в БНТ с интервюто на кмета Васил Терзиев заформи подозрения за цензура

Скандал за малко не избухна около интервюто на столичния кмет Васил Терзиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов", след като се оказа, че то е изчезнало от пълния запис на сутрешния блок в Ютюб канала на медията.

Десни политици и граждани реагираха остро.

Публикуваме участието на кмета на София Васил Терзиев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ след като зрители в социалните мрежи сигнализираха, че в сайта на Българска национална телевизия се откриват само части от него, а в YouTube липсва изцяло. След обществената реакция цялото участие беше качено и на платформите на БНТ, обявиха от Продължаваме промяната.

БНТ изряза участието на Васил Терзиев в Денят започва с Георги Любенов от Ютюб канала си, но Столична община го качи в своя. Изгледайте го и ще разберете какво плаши завладелите държавата ни и особено онзи с главно Д. “Д” като “фалит”, както каза кметът на София, написа във фейсбук районният кмет на Слатина Георги Илиев.

Новината, с която БНТ отрази собственото си предаване, също съдържаше цензурирана версия на позициите на Терзиев, в която критиките му срещу Делян Пеевски и Хамид Хамид от ДПС не присъстваха на видеозапис, написа Булевард България.

От пресцентъра на БНТ обясниха за OFFNews, че не става въпрос за цензура, а за техническа грешка при подготвянето и качването на записа на сутрешния блок. След като грешката е забелязана, интервюта на кмета Васил Терзиев е качено в оригиналния му вид.