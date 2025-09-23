Стачката в БНТ се отлага

Предупредителните стачни действия в БНТ се отлагат временно, съобщиха за OFFNews от стачния комитет.

След среща с ръководството на БНТ, което пое ангажимент за конкретни действия, а именно - среща с финансовия министър Теменужка Петкова и с оглед на факта, че е необходимо време за реализирането на такава, стачният комитет на БНТ взе решение временно да отложи стартирането на стачката, за да предостави възможност на ръководството на БНТ да изложи нашите искания пред отговорните институции, съобщават от обществената телевизия.

Служители на БНТ обявиха пред медията ни на 19 септември, че ще започват стачни действия с настояване за повишение на възнагражденията с около 30 на сто и подобряване на условията на труд.

Инициативният стачен комитет бе уведомил генералния директор Емил Кошлуков за предварителна стачка от 24 септември до 1 октомври.

Двигател на стачната инициатива са техническите специалисти - оператори, монтажисти, режисьори, звукорежисьори. Репортери също са заявили готовност да се включат.

БНТ няма да спира излъчване, но стачкуващите планираха да ограничат работата си. В уведомителното писмо до Кошлуков бе посочено, че по време на стачката БНТ ще отразява новините телеграфно, без разширени репортажи. Операторите и режисьорите ще заснемат само общи планове, а монтажистите ще монтират материалите през черни бланкове.