Президентството пита БНТ защо ограничава отразяването на Радев в централната емисия

Медийният екип на президента Румен Радев е изпратил запитване до Българската национална телевизия по повод липса на позиция на държавния глава по чувствителни теми в централната емисия на "По света и у нас", излъчена на 17 септември.

За казуса съобщи "24 часа", а източници на OFFNews потвърдиха за проведена кореспонденция между "Дондуков" 2 и "Сан Стефанов" 29.

В писмо до телевизията секретарят на президента по медийни въпроси Кирил Атанасов подчертава, че на брифинга на Румен Радев на 17 септември е имало репортери на БНТ.

В запитването се отбелязва, че в репортажите по теми като петия вот на недоверие към правителството, инвестиционните намерения на „Райнметал“ към България и избора на председател на ДАНС са били излъчени синхрони с коментари и оценки на редица политици, включително по отношение на самия Радев, но не е имало нито един синхрон с думите на президента.

Според писмото това създава впечатление, че думите на държавния глава не достигат до зрителите на БНТ поради редакционна намеса.

Кирил Атанасов призовава генералния директор на БНТ Емил Кошлуков да се увери, че телевизията отразява обективно картината на политическия живот в страната и не цензурира президентската институция.

Според действащия Закон за радиото и телевизията БНТ няма задължение да пуска пряко излъчване на президента, когато има такова. Законът освен това гарантира редакционна независимост на медията - тя има право да прецени как да отрази събитията - с репортажи, преки включвания, синхрони и др. форми. В същото време, като обществен оператор, БНТ има задължение да спазва плурализъм и да отразява различните гледни точки.

OFFNews потърси БНТ за коментар, но все още нямаме отговор.