Медийна буря: Запис показа план да бъде обезглавена телевизия N1, която излъчва протестите срещу Вучич

Бурен медиен скандал разтресе Сърбия в разгара на антиправителствените протести. Запис, публикуван от разследваща журналистическа мрежа, разкри план за уволнението на шефката на една от малкото телевизии, които си позволяват свободно да отразяват протестите срещу президента Александър Вучич.

Става въпрос за телевизия N1, собственост на корпорацията "Юнайтед груп". У нас медийната компания притежава Нова телевизия и "Виваком". В записа новият ръководител на "Юнайтед груп" Стан Милър потвърждава, че е поел ангажимент да уволни Александра Суботич от N1, но че за момента няма възможност да го направи.

Записът идва малко след ключови рокади в управлението на "Юнайтед груп". През юни т.г. дългогодишният собственик на медийната компания Драган Шолак бе изненадващо изваден от управлението ѝ и на негово място бе назначен Стан Милър. Самият Шолак заведе дело в Амстердамски съд за отстраняването си.

Записът и участниците

Петминутният разговор бе разпространен от Журналистическата мрежа OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и KRIK - независими разследващи журналистически организации, които работят заедно по теми, свързани с корупция, организирана престъпност и злоупотреба с власт. Те са се сдобили с разговора между генералния директор на United Group Стан Милър и директора на Телеком Сърбия и близък сътрудник на президента Александър Вучич - Владимир Лучич. (По-ранно разследване на Euractiv посочва управляваната от Лучич "Телеком Сърбия" като оръжие в ръцете на Вучич за ограничаване на медийна свобода. Това включва усилия за създаване на нови държавни канали и намаляване присъствието на United Group в разпространението на медийно съдържание.)

В този разговор от август Лучич казва на Милър, че президентът на Сърбия е поискал да бъде сменена една от ключовите фигури в компанията United Media Александра Суботич, под чието ръководство работят медиите N1, Nova S, Danas, Radar.

"Шефът на телекомуникационната компания и изпълнителният директор на United Group в преговори за отслабване на последния независим телевизионен оператор в Сърбия" - гласи заглавието на OCCRP.

Суботич от години защитава редакционната независимост въпреки политическия натиск, който се засили през последните девет месеца на протести срещу корупцията и авторитаризма в правителството, пише OCCRP.

В същото време няколко проправителствени медии атакуваха статията, публикувана от OCCRP и KRIK тази седмица, твърдейки, че информацията в нея е невярна.

Аудиозаписът обаче потвърждава други доказателства, че изпълнителните директори са обсъждали уволнението на Суботич както по време на този разговор, така и по-рано на лична среща в столицата на Сърбия, Белград, съобщава OCCRP.

„Не мога да уволня Александра днес, както обсъдихме, ясно? Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия, ако ме разбираш, и да я отделя“, се чува Милър да казва на Лучич.

Освен това Лучич казва на Милър, че Вучич вече е говорил за уволнението на Суботич с Никос Статопулос, председател на BC Partners - британската частна инвестиционна компания, която притежава мажоритарния пакет от United Group.

„Президентът Вучич помоли Никос да смени само Александра Суботич, а не директорите на N1, тъй като е наясно, че в момента е трудно да се смени директорът на N1“, каза Лучич.

Александра Суботич

Снимка: United Media

е главен изпълнителен директор (CEO) и член на борда на компанията United Media в Сърбия.

Говорителят на сръбския президент е отговорил на въпросите на KRIK и OCCRP преди публикуването на материала, като посочва, че "президентът не се е намесвал в редакционната политика на медиите, нито се е интересувал от нея".

Потърсен за коментар, Никос Статопулос не е отговорил. Представител на BC Partners е поискал копие от записа, но не е дал коментар.

BC Partners по-рано е коментирала в изявление, че United Group „никога не е била и никога няма да бъде подложена на необосновано влияние от политически натиск в никоя от страните, в които инвестира или оперира... United Media винаги е гарантирала и ще продължи да гарантира независимостта на своите редакционни и новинарски екипи."

Адвокатската кантора, представляваща Telekom Srbija, не коментира разговора, но поиска копие от записа. Лучич не отговори на искането за коментар относно аудиозаписа. По-рано той заяви пред репортери, че разговорът е бил за „технически въпроси и въпроси, свързани с нормативното съответствие“. Тогава той добави: „Ние не се намесваме в решенията за назначаване на персонал в други компании“, посочва OCCRP.

N1 е най-влиятелната медия на United Group в Сърбия. Тя се превърна и в трън в очите на администрацията на Вучич. Каналът разследва корупция, интервюира активисти и излъчва на живо протести, при които демонстранти се изправят срещу полицията и проправителствени бандити, пише още сайтът.

OCCRP не е намерила доказателства, че сръбският президент Александър Вучич директно е инструктирал Лучич или други лица за рокади в N1.

В началото на записания разговор с Лучич Милър коментира нестабилната ситуация, като казва: „Сърбия експлодира под задниците ни.“