Али Хамиди и Боби Замора от ''Голямото риболовно приключение - под вода'' обичат риболова в Източна Европа

Голямото риболовно приключение се завръща – по Viasat Explore - със своя трети сезон с напълно нова подводна перспектива. В поредицата световноизвестният рибар Али Хамиди отвежда зрителите на уникално пътешествие, за да покаже какво всъщност се случва под водата при риболов на най-популярната риба в Европа – шаранът.

Премиерата е по Viasat Explore в събота, 18 октомври, в 21:00 ч.

Али Хамиди, опитен рибар, известен с авантюристичния си дух и иновативния подход към риболова на шарани, се съюзява с бившия професионален футболист Боби Замора, който след футболната си кариера се отдаде на страстта си към риболова. Двамата комбинират различни подходи – техническото майсторство на Хамиди и инстинктивните умения на Замора – създавайки едновременно напрежение и ценни за зрителите знания.

Към тях се присъединява и водолазът и подводен оператор Люк Беригтер Борс, чиято експертиза придава ново измерение на поредицата. Люк и неговият екип заснемат поведението на шараните като никога досега, използвайки снимки на живо и скрити подводни камери („Carp VAR“) за наблюдение на примамките и такъмите и реакциите на рибите в реално време, а по-късно – и с анализ.

В този сезон участва и специалистът по големи шарани Ру Абът, чиято прецизност и търпение допълват динамичния екип. В рамките на четири епизода по 60 минути зрителите могат да очакват микс от технически умения, впечатляващи подводни кадри и забавни моменти – отличителна черта на поредицата.

Люк Беригтер Борс споделя, че заснемането на шарани пред подводните камери е доста предизвикателно: "Рибите постоянно се движат и хранят, а прозрачността на водата се променя непрекъснато. Тези фактори правят снимането истинско предизвикателство, но това е и част от вълнението. Не е лесно, затова успешното заснемане носи голямо удовлетворение."

"На снимачната площадка всеки дава 200% от себе си и това личи в крайния резултат", добавя Люк.

Ето какво разказват за новия сезон Али Хамиди и Боби Замора:

Каква е най-голямата новост през третия сезон и какво беше най-голямото предизвикателство за вас тази година?

Боби: Трудността идва от самата продукция – защото най-големият проблем на Али при снимките съм аз. Обичам да съм активен, да се движа. Ако видя риба, просто искам веднага да тръгна и да действам. Научих, че когато снимаме и ловим едновременно, това много забавя процеса, което може да е фрустриращо, но вече започвам да го приемам. В този сезон имаше моменти, в които исках да сменя мястото, но е много, много трудно, когато има голям снимачен екип и всичко е под вода, с подводни камери и техника.

Али: Третият сезон е изцяло под вода, след невероятния финал на втори сезон, когато Боби хвана най-големия шаран, заснет някога пред камера. Решихме да направим по-научен сезон, с „живи“ подводни камери, които гледаме в реално време – и това е трудно за Боби, защото когато няма риби на екрана, той не може да стои спокойно. А когато се появят – е като дете на Коледа! Това е и основната разлика между сезон 2 и 3 – имаме четири епизода, три различни водоема, а два от тях се свързват като голям финал. Боби е голямата звезда на всичко това.

Боби: Обичам да се движа и да подхранвам често. Но понеже снимаме под вода, има ограничения – трябва да има добра видимост, определена дълбочина и дъно, което не вдига мътилка, защото иначе не се вижда нищо. Това ни ограничава откъм места, където можем да ловим. Али иска „перфектния кадър“, докато аз просто искам да ловя риби – малко съм егоист в това отношение, извинявам се на зрителите и на Али, но просто искам да ловя.

Али: Именно това прави предаването интересно. Не е добре за кръвното ми, защото мисля за цялата продукция, но за зрителите – и за Боби – е страхотно. Шоуто има за цел да забавлява и да образова. Особено в страни като Сърбия, където „хвани и пусни“ е сравнително нова практика – появи се може би чак към средата на 2000-те. Да, сега вече е по-разпространена, но все пак ловенето на риба, носенето ѝ у дома и изяждането ѝ е нещо съвсем обичайно в Източна Европа. Затова всъщност наблюдението на рибите и тяхната реакция под водата, според мен, е един вид образование – както за хората, които все още ловят, за да ядат рибата, така и за онези, които искат да я пускат обратно.

Преди няколко седмици бях в Полша, снимах за YouTube, и наистина се чувствам свързан с източноевропейските култури – имам много приятели там. Мисля, че ще ви бъде много интересно, защото дори не е нужно да се говори – да, в шоуто се говори през цялото време, но истинският език е езикът на подводния свят. Когато преди години изнасях лекция в Познан, Полша, темата беше точно подводните снимки, които бях направил тогава. Дори и да говорех бавно и имаше преводач, всъщност кадрите под водата казваха всичко – не беше нужно да съм там. Когато е вълнуващо, няма значение дали лови Али Хамиди, Боби Замора или някой друг – вълнението идва от мястото, от монтажа, от метода и от самата риба.

Боби: Много харесвам реакциите на Али, особено когато използваме продуктите на OMC, които той е разработил с толкова труд. Да ги видим в действие и да хванем риби с тях, е невероятно. Когато всичко се събере заедно – рибите, продуктите, кадрите – резултатът е шоу, което всеки може да хареса, дори и да не е запален рибар.

''Голямото риболовно приключение - под вода'' е по Viasat Explore от събота, 18 октомври, в 21:00 ч.