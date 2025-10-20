Манипулиран вот на изборите в Пазарджик, общинският съвет ще бъде частично подновен

OFFNews 20 октомври 2025 в 13:13 3319 1
Избори

Снимка БГНЕС
Избори

Съставът на общинските съветници в Пазарджик ще бъде частично подновен. Причината за това е, че преференциалният вот за Христо Вълков от партия "Възраждане" е манипулиран, съобщава БНР.

В полза на Вълков са надписани 114 преференции при компютърната обработка на данните от гласуването на 12 октомври.

ЦИК поиска допълнителна информация и от фирмата преброител "Информационно обслужване" - кои са замесените лица по казуса и какво сочи извършената вътрешната проверка на дружеството по случая.

Прокуратурата се е сезирала по случая.

Съмнението е наложило повторно въвеждане на данните, при което се е установило, че Христо Вълков реално има доста по-малко гласове от Ася Павлова Фиткина - Спасова.

"Установено е, че има тази разлика. Днес ще вземем решение за промяната в подреждането на кандидатите и обявяването на избраните такива", посочи председателят на ОИК Стефан Димитров.

На въпрос кой е направил това въвеждане, Стефан Димитров отговори, че приемането е осъществявано от един от членовете на ОИК, а именно - Васил Стефанов, който е от същата квота, от която са и двамата кандидати за общински съветници.

Димитров не посочи дали става въпрос за съзнателна манипулация.

"Това, аз като председател на административен орган не мога да го кажа. С този въпрос ще се занимава Прокуратурата на Република България", допълни той.

При повторното въвеждане на данните се е установило, че рокада ще има и при двама кандидати от ГЕРБ, до момента с еднакви преференции, тъй като се установило, че Борис Владов изпреварва Радка Кежева с един глас.

Изборите за общински съветници бяха спечелени от "ДПС-Ново начало".

    3010

    1

    Зла свекърва

    20.10 2025 в 13:20

    -0
    +0
    Много шум за нищо. Някакви дребни рокади между хора от една и съща партия и вече ще ангажират прокуратура, медии и пр.

    А за пошлото манипулиране на изборния резултат в махалите - мълчание, все едно не се е случило. Кого заблуждават?
     
