''Лувърска'' кражба - обраха и Националния музей в Дамаск

Крадци са проникнали в Националния музей в Дамаск и са откраднали няколко древни статуи от римската епоха, съобщава Асошиейтед прес. Кражбата е извършена в неделя вечер и е била открита, когато една от вратите в класическия отдел е била намерена счупена. Откраднати са шест мраморни статуи.

Началникът на полицията в Дамаск, ген. Осама Атке, по-късно каза пред държавната информационна агенция САНА, че освен статуите са били откраднати и редки колекционерски предмети. Той заяви, че охранителите там и други лица се разпитват.

"Частта на музея, откъдето са изчезнали статуите, е красива и богата на история зона с артефакти, датиращи от елинистическия, римския и византийския период“, посочва Маамун Абдулкарим, бившият ръководител на правителствения отдел за антики и музеи.

Най-големият музей в Сирия съхранява безценни антики. След началото на гражданската война през 2011 г. сигурността беше засилена с метални порти и охранителни камери. Музеят беше затворен за кратко по време на офанзивата, която сложи край на пет десетилетия управление на фамилията Асад. Той отвори врати отново на 8 януари, месец след като бунтовниците свалиха президента Башар Асад.

Годините на конфликт в Сирия силно засегнаха райони в страната с историческо значение като град Палмира, който някога беше под контрола на групировката „Ислямска държава“. През 2015 г. членове на ИД унищожиха обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО, известен с 2000-годишните си римски колонади и безценни артефакти.