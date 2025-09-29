Луфтханза реже хиляди работни места

Германският национален превозвач „Луфтханза“ ще съкрати 4000 административни позиции до 2030 г. в рамките на план за дигитализация, автоматизация и консолидация на процесите си, съобщиха от компанията, цитирани от ДПА.

Съкращенията ще засегнат основно служители в Германия и са част от стратегия за повишаване на рентабилността, отбелязва Франс прес. Това е най-мащабното намаляване на персонал след пандемията.

Луфтханза уточнява, че процесът ще се осъществи „в сътрудничество със социалните партньори“ и ще засегне най-вече административни длъжности, а не оперативния персонал.

В момента в групата работят около 103 000 души. Компанията си поставя за цел оперативна печалба между 8 и 10% от приходите спрямо досегашната цел от 8%.

Ръководството прогнозира коригираната печалба преди лихви и данъци за тази година да надхвърли значително отчетените 1,6 млрд. евро през миналата. За постигане на по-висока ефективност се планира и по-строг централен контрол върху различните авиокомпании от групата.