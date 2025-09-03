''Време на смелите'' на Димитър Динев е сред номинираните за Австрийската награда за книга

Димитър Динев, Моника Хелфер, Волф Хаас и Марлене Щреерувиц са сред десетте номинирани автори за Австрийската награда за книга 2025, съобщи АПА. Дългият списък, обявен в сряда, включва и предстоящият да излезе от печат мащабен роман „Време на смелите“ от Димитър Динев, както и книги от Мартин Принц, Каска Брила, Михаел Донхаузер, Хано Милеси, Верена Щауфер и Андреа Винклер. Краткият списък ще бъде обявен на 9 октомври. Десетата церемония по награждаването ще се проведе на 10 ноември.

Динев, който е роден през 1968 г., се установява през 1990 г. в Австрия. Лауреат е на редица литературни отличия в Германия и Австрия за сценариите и книгите си.

Общо 101 заглавия от 58 издателства (30 от Австрия, 24 от Германия и четири от Швейцария) бяха подадени за Австрийската награда за книга и наградата „Дебют“ 2025 в категориите художествена литература, поезия, драма и есета. Журито избра, наред с други, двете исторически произведения „Последните дни“ от Мартин Принц и „Моят баща, ГУЛАГ, враната и аз“ от Каска Брила, както и известната стихосбирка „Кики Бийч“ от Верена Щауфер.

Австрийската награда за книга е с парична премия от 20 000 евро, а наградата за дебют - от 10 000 евро. На всички номинирани ще се отпуснат поне по 2 500 евро.

Романът на Динев, който стана феномен на немскоезичния пазар е „Ангелски езици“. Още с издаването си „Ангелски езици“ се превръща във феномен на немскоезичната литература. Писателят Димитър Динев става сензация в Австрия и дори е сравняван с Чехов и Гюнтер Грас, а критици говорят за стил „Динев“ в литературата. Роденият в Пловдив автор е носител на редица литературни награди, а пиесите му се радват на голям успех на австрийска сцена.

Двама българи се срещат на централните виенски гробища, без да подозират, че животът им е свързан още от раждането им през 1967 г. Всеки от тях е в задънена улица, останал без надежда, изгубен в своята емигрантска съдба. Последният им шанс е Миро, който лежи в гробищата под сянката на паметник на ангел с мобилен телефон в ръка. Но сред емигрантите във Виена Миро е смятан за ангел хранител. Ако отидеш на гроба му и му разкажеш за проблема си, той ще ти помогне да намериш решение.

„Ангелски езици“ е мащабна сага за съдбата, личния избор, корените, границите и самотата на фона на историята на България и Европа след края на Втората световна война. В чудния свят на Димитър Динев реални исторически събития и художествената измислица изграждат един драматичен, смешно-тъжен магически разказ, който едновременно замисля, увлича и издига. Колоритните и противоречиви са героите в романа в стремежа си да търсят – истина, свобода, успех и щастие. И всеки от тях е описан с любов и искрен хуманизъм.

Ето как престижни немскоезични издания хвалят Динев:

„Димитър Динев е композирал една комична и тъжна семейна сага за властта на политиката и тиранията на властниците… Със своя трагическо-комически реализъм, великолепно написан, „Ангелски езици“ е роман за дългите зимни вечери…“

Die Zeit

„През последните години рядко сме срещали книги, които описват с такава наситеност колоритните и изпълнени с обрати биографии на своите герои.“

Die Welt

„Димитър Динев представя грандиозна, трагикомична панорама на европейската история на XX век… една голяма литературна сензация!“

Die Presse