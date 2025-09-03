''Време на смелите'' на Димитър Динев е сред номинираните за Австрийската награда за книга

Димитър Динев, Моника Хелфер, Волф Хаас и Марлене Щреерувиц са сред десетте номинирани автори за Австрийската награда за книга 2025, съобщи АПА. Дългият списък, обявен в сряда, включва и предстоящият да излезе от печат мащабен роман „Време на смелите“ от Димитър Динев, както и книги от Мартин Принц, Каска Брила, Михаел Донхаузер, Хано Милеси, Верена Щауфер и Андреа Винклер. Краткият списък ще бъде обявен на 9 октомври. Десетата церемония по награждаването ще се проведе на 10 ноември.
Динев, който е роден през 1968 г., се установява през 1990 г. в Австрия. Лауреат е на редица литературни отличия в Германия и Австрия за сценариите и книгите си.
Общо 101 заглавия от 58 издателства (30 от Австрия, 24 от Германия и четири от Швейцария) бяха подадени за Австрийската награда за книга и наградата „Дебют“ 2025 в категориите художествена литература, поезия, драма и есета. Журито избра, наред с други, двете исторически произведения „Последните дни“ от Мартин Принц и „Моят баща, ГУЛАГ, враната и аз“ от Каска Брила, както и известната стихосбирка „Кики Бийч“ от Верена Щауфер.
Австрийската награда за книга е с парична премия от 20 000 евро, а наградата за дебют - от 10 000 евро. На всички номинирани ще се отпуснат поне по 2 500 евро.
Романът на Динев, който стана феномен на немскоезичния пазар е „Ангелски езици“. Още с издаването си „Ангелски езици“ се превръща във феномен на немскоезичната литература. Писателят Димитър Динев става сензация в Австрия и дори е сравняван с Чехов и Гюнтер Грас, а критици говорят за стил „Динев“ в литературата. Роденият в Пловдив автор е носител на редица литературни награди, а пиесите му се радват на голям успех на австрийска сцена.
Двама българи се срещат на централните виенски гробища, без да подозират, че животът им е свързан още от раждането им през 1967 г. Всеки от тях е в задънена улица, останал без надежда, изгубен в своята емигрантска съдба. Последният им шанс е Миро, който лежи в гробищата под сянката на паметник на ангел с мобилен телефон в ръка. Но сред емигрантите във Виена Миро е смятан за ангел хранител. Ако отидеш на гроба му и му разкажеш за проблема си, той ще ти помогне да намериш решение.
„Ангелски езици“ е мащабна сага за съдбата, личния избор, корените, границите и самотата на фона на историята на България и Европа след края на Втората световна война. В чудния свят на Димитър Динев реални исторически събития и художествената измислица изграждат един драматичен, смешно-тъжен магически разказ, който едновременно замисля, увлича и издига. Колоритните и противоречиви са героите в романа в стремежа си да търсят – истина, свобода, успех и щастие. И всеки от тях е описан с любов и искрен хуманизъм.
Ето как престижни немскоезични издания хвалят Динев:
„Димитър Динев е композирал една комична и тъжна семейна сага за властта на политиката и тиранията на властниците… Със своя трагическо-комически реализъм, великолепно написан, „Ангелски езици“ е роман за дългите зимни вечери…“
Die Zeit
„През последните години рядко сме срещали книги, които описват с такава наситеност колоритните и изпълнени с обрати биографии на своите герои.“
Die Welt
„Димитър Динев представя грандиозна, трагикомична панорама на европейската история на XX век… една голяма литературна сензация!“
Die Presse
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-6100
2
03.09 2025 в 16:19
-6100
1
03.09 2025 в 16:17
докато се обърнеш, и вече е станало нещо, на което трябва да реагираш, поне в разлагащата се България
Инак - хубава новина!
Какви оръжия показа Китай на грандиозния си парад
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря
Асен Василев за брифинга с Фон дер Лайен: Борисов недопустимо избута премиера като фигурант
Според ПП-ДБ ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на ''Новото начало''
Зафиров се похвали, че разговорял с президента Си Дзинпин в Китай
Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната