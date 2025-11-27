Войната през очите на творците – новата изложба във Военноисторическия музей

Националният военноисторически музей открива днес от 16 часа изложбата „Войната и творците. Пътят през мрака“. След кратко затваряне на музея поради ремонтни дейности той отново отваря врати на 27 ноември, а на 28 ноември ще работи с вход свободен.

Изложбата „Войната и творците. Пътят през мрака“ е посветена на три важни годишнини от историята на България – 140 години от Сръбско-българската война, 110 години от влизането на страната в Първата световна война и 80 години от края на Втората световна война. Тя представлява аудио-визуално пътешествие, в което войната е представена през очите на творците – художници, писатели, фотографи, които са били по бойните полета на 5-те войни, които България води. Как те виждат българския войник на предната линия и човека в тила, как през техния вътрешен свят отекват тежките стъпки на войната, са само част от въпросите, на които експозицията търси отговор.

Някои от най-емоционалните творби, които разкриват чувствата и преживяванията на хората на словото, са пресъздадени от изтъкнатите български актьори Асен Блатечки, Бойко Кръстанов, Гергана Плетньова, Руси Чанев, Стефан Мавродиев и Юлиян Вергов.

Сред представените творци са такива като военните художници Ярослав Вешин, Владимир Димитров – Майстора, Борис Денев, Яким Банчев и др., изявените творци на словото – Иван Вазов, Йордан Йовков, Димчо Дебелянов, Стамен Панчев, Стефан Руневски, Георги Райчев, Николай Лилиев, фотографи като фамилия Карастоянови, Георги Волц, Петър Морозов и десетки други, които със слово, четка, фотоапарат или камера запечатват за поколенията образа на войната.

Използвайки различни изразни средства и органично вплетени дигитални решения – добавена реалност и интерактивни приложения, експозицията предлага нов подход, в който модерните технологии стават естествено продължение на музейния разказ и отварят пространството към преживяването, което съвременният човек търси.

Към изложбата екип на НВИМ подготви съпътстваща образователна програма, подходяща за подрастващи и семейна публика, в която те ще добият нови знания, но и ще развият своята сетивност и творчески подход към реалността.

Изложбата и образователната програма се осъществяват по проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата, и с подкрепата на Министерството на отбраната.