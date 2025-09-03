В Пловдив предстои есенното издание на 16-ия ''Дни на музиката в Балабановата къща''

Eсенното издание на международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща” започва на 17 септември в Епископската базилика в Пловдив, съобщават организаторите.

Мецосопраното Светлина Стоянова, цигуларят Светлин Русев, актьорът Валентин Ганев, концертмайсторът на Виенската филхармония Албена Данаилова и пианистът Людмил Ангелов са сред участниците.

Откриващото събитие е със Светлина Стоянова, заедно с квинтет „Пилекадоне", и джаз триото Константин Костов (пиано), Христо Йоцов (перкусии) и Димитър Карамфилов (контрабас).

На 19 септември е концертът на Светлин Русев, озаглавен „Отвъд предела Николо Паганини - 24 капричии за соло цигулка".

На 22 септември ще бъде представен проектът „Инок Ардън" - мелодрама от Рихард Щраус за четец и пиано, с участието на актьора Валентин Ганев и пианистката Виктория Василенко.

През октомври програмата продължава с три концерта – на тенора Марио Николов, сопраното Валентина Корчакова и пианиста Георгиус Филаделфис (4 октомври), на квартет Solem от Швейцария (8 октомври) и „Музикалното пътешествие на Курт Вейл от Берлин до Бродуей" на мецосопраното Керстин Туернхайм и пианистката Катя Борисова (9 октомври).

Закриващите два концерта – на 11 и 12 ноември, са на концертмайстора на Виенската филхармония Албена Данаилова и пианиста Людмил Ангелов, както и проекта „Рицарите на авангарда в пантеона на 20 век - Прокофиев, Стравински, Шостакович, Шнитке" на цигуларката Ангелина Абаджиева и пианистката Борислава Танева.