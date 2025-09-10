Цирколюция - международният цирков фестивал, който ще зарадва София

Задава се новото издание на единствения международен фестивал за съвременен и социален цирк в България – „ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14”, съобщават от БГНЕС. Събитието ще се проведе в „Топлоцентрала”.

Между 2 и 5 октомври мини арт фестивалът е подготвил програма от 44 събития за малки и големи ценители, 24 представления на международни и български артисти, 15 циркови работилници за деца, младежи и възрастни, два концерта („Есенни Джаз скици“ с Братя Владигерови и Ропотамо Ко), две международни срещи „Дебат за цирка” с участие на експерти от Европа и България и една изложба –„Царете на магията” с куратор Драгомир Драганов.

Във фестивала ще участват и чуждестранни артисти, като един от тях ще бъде ирландската артистка Хана Скъли, която ще представи спектакъла „By Storm“ – вертикален цирково-танцов спектакъл, вдъхновен от бурите и самотата на откритите пространства. Използвайки тъкани, колани и противовес, изпълнителите ще превърнат фасадата на „Топлоцентрала“ в зрелищна екстериорна сцена на 3 и 4 октомври от 18:00 ч. Входът е свободен.

Други интересни събитие по време на фестивала ще са спектакълът „Кой си ти?“ на младия португалски артист Никола Фантон, „Абсурд” на „Цирк Вермут“ на каталунските артисти Давид Канделич и Жорди Мас и др.

Родните ни артисти пък са подготвили „Народен цирк” - спектакъл в процес на създаване на основата на взаимодействието между български фолклорни танци и музика и съвременно цирково изкуство. Представлението е комедия, разказваща история за двама неопитни танцьора, които опитват да се научат да танцуват български хора и по пътя си предизвикват серия от комични, абсурдни ситуации Режисьор е Дарио Табаков. Вход свободен.

Любителите на фокусите пък ще могат да видят “Магичното шоу на Дани Белев” - илюзионистът Дани Белев и чаровната Александра, които ще хипнотизират публиката с едно шоу за цялото семейство, което има от всичко по много: фокуси, смях, участие на публиката. Ще можем да ги видим в зала 2 на 3 октомври, а билетите вече са в продажба.

За пълна програма и за закупуване на билети за платените спектакли, можете да посетите сайта на събитието.