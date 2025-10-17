Търсят се непоставяни монопиеси за театралния фестивал в Габрово

За своето десето издание през април 2026 г. Международният фестивал на монодрамата Solo Act обещава топ моноспектакли и много разнообразни и обогатяващи съпътстващи събития. Като стъпка към развитието на жанра моно, организаторите на фестивала – екипът на ДТ „Рачо Стоянов“, подготвят Борса за непоставяни монопиеси. Новите текстове ще бъдат представени чрез кратки сценични четения пред театрали от страната. За целта е отправена отворена покана за подаване на предложения, пише сайтът "За Габрово".

Право да кандидатстват за участие в борсата за монопиеси имат български автори. Кандидатства се с по едно предложение – непоставяна монопиеса. Допуска се пиесата да е участвала в конкурси.

Заявките за участие се приемат до 15 декември 2025 г. чрез попълване на формата на dramagabrovo.com, като в отделни файлове фигурират пиесата, анотация и биографична бележка за автора.

Селектираните текстове ще бъдат представени чрез пърформанс-четене в рамките на фестивала. Участие в Борсата за монопиеси ще вземат директори на театри, режисьори, актьори и театрални специалисти от страната и чужбина. С тази инициатива организаторите отправят поглед към бъдещето на моноспектаклите и следващите издания на фестивала, като се надяват от борсата да произлязат нови сътрудничества, познанства и сценични реализации на някои от текстовете.

Подобни инициативи не са прецедент в практиката на фестивалите и театрални организации по света, но у нас се правят рядко и нередовно. За сравнение – у нас има много конкурси за нови български текстове и условието на всеки от тях е пиесите да не са участвали в други конкурси. Това изискване само по себе си гарантира създаването на много нови текстове, често голяма част от тях с не добри художествени качества. Друга част обаче от добре разработените пиеси остава без възможността за сценично осъществяване в рамките на конкурсите. Извън тях текстовете трудно достигат до театралните управленци и режисьори. Ето защо Борсата за монопиеси си поставя за цел да скъси дистанцията и да даде възможност за пресечни работни точки.

Десетото издание на Международният фестивал на монодрамата Solo Act ще се реализира от 21 до 26 април 2026 г. На различни сцени и пространства габровци и гостите на града ще имат възможност да видят, чуят и разговарят с театрали от страната и чужбина.