''Сцена Музика'' и Музикаутор искат прозрачност и предвидимост при финансирането на музикални събития

Сдружение „Сцена Музика“, обединяващо водещи промоутъри, клубове и организатори на музикални събития, заедно с Музикаутор – организацията за колективно управление на авторски права, отправиха официална покана към министъра на културата Мариан Бачев и към изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева да подкрепят Етичния кодекс на Сдружение „Сцена Музика“.

Документът, приет на Национална конференция за състоянието на сектора през юни 2022 г., има за цел да създаде прозрачна, предвидима и устойчива среда за културни музикални проекти.

В поканата е очертана необходимост от спазването на четири ключови принципа: прозрачност при възлагането, насърчаване на конкуренцията, предвидимост на културните календари и фокус върху качеството и дълготрайния ефект на събитията.

„Нашата мисия е ясна – да изградим професионална рамка от правила и ценности, в която културните проекти да се развиват в полза на обществото. Това е пътят към по-силна и конкурентоспособна българска Бизнес среда и музикална сцена,“ заявяват Сдружение „Сцена Музика“ и Музикаутор.

Организациите изразяват готовност за диалог с институциите с цел прилагане на добри практики и ефективно използване на публичните ресурси.

„Има ясно очертана тенденция: най-голям брой музикални събития в България се организират със средства от държавни и общински бюджети. Спазването на принципите на „Етичния кодекс“ гарантира балансирани цени на продукциите и доброто изживяване на публиките. Това от своя страна стимулира лоялната конкуренция и ще подпомогне за развитието на творческите таланти,“ допълва Бойко Гюров, председател на Управителния съвет на Сдружение „Сцена Музика“.

„Емблематичен пример е провеждането на фестивал с публика от 1000 души и без музикален лиценз. За този фестивал са разходвани 400 000 лева. Това е пример за неефективно управление на средства от страна на държавата, което не само че не подкрепя културата, но и нарушава законовите изисквания за авторски права.“, подчертава Иван Димитров - Изпълнителен директор на Музикаутор.