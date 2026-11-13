Спилбърг за киното: ''Аз остарях, но това чувство – не''

Стивън Спилбърг казва, че и днес снима със същия ентусиазъм, с който на 12 години е правил 8-милиметрови уестърни у дома. Режисьорът се върна към първите си филми в разговор с Асошиейтед прес по време на благотворителната гала на Музея на модерното изкуство (MoMA) в Ню Йорк на 12 ноември, където беше почетен за приноса си към киното.

„Аз остарях, но това чувство – не“, каза Спилбърг. За него признанието от MoMA има особена стойност. Още в средата на 30-те години музеят е сред първите, които признават киното за форма на изкуство, припомни режисьорът.

Спилбърг разказа, че рядко тръгва от идеята да снима в определен жанр. По-често го привличат истории, които го изненадват. Така се появява и „Извънземното“ — филмът от 1982 г. за момче, което се сприятелява с извънземно, останало на Земята. „Аз съм малко като хамелеон“, каза режисьорът. Сред любимите му кинематографисти са онези, които с всеки нов филм сменят посоката.

Кариерата му преминава от „Челюсти“, „Близки срещи от третия вид“ и приключенията на Индиана Джоунс до „Спасяването на редник Райън“ и „Списъкът на Шиндлер“. Последният печели седем награди „Оскар“ през 1994 г., включително за най-добър филм и за режисура. На същата церемония „Джурасик парк“ получава още три отличия.

Сред гостите на галата бяха Робърт де Ниро, Дрю Баримор, Мишел Уилямс, Емили Блънт и Джон Кразински. В дъждовната нюйоркска вечер Спилбърг излезе до входа, за да посрещне с прегръдка дългогодишния си приятел Мартин Скорсезе. Том Круз откри вечерта с изненадваща поява. Ариана ДеБоуз изпълни Somewhere от „Уестсайдска история“, а Брус Спрингстийн представи акустична версия на Dancing in the Dark.

В благодарствената си реч Спилбърг насочи вниманието към хората, с които е работил. „Да стоя сам тук горе ми се струва грешно. Правенето на кино е съвместна работа“, каза той. Годишната гала набира средства за придобиване и съхранение на филми и за филмовите изложби на MoMA.

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