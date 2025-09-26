''Спасители на плажа'' се завръща с нов сезон през 2026 г.

Сериалът "Спасители на плажа" се завръща. Fox официално даде зелена светлина за рестартиране на легендарния сериал, който ще бъде излъчен през телевизионния сезон 2026-2027. Fox Entertainment и Fremantle са копродуценти на рестартирането, за което са поръчани 12 епизода. Мат Никс ще бъде шоурънър и изпълнителен продуцент, а Майкъл Берк, Грег Бонан, Данте Ди Лорето и Дъг Шварц също ще бъдат изпълнителни продуценти. Берк, Бонан и Шварц са създателите на оригиналния сериал, припомня "Variety".

"При първото си излъчване "Спасители на плажа" определи цяла една епоха от живота на плажа и издигна спасителите до статут на иконични фигури. Сега, с нашите партньори от Fremantle, този телевизионен гигант се готви за съвременно завръщане", заяви Майкъл Торн, президент на Fox Television Network. "Заедно, Fox и Fremantle, заедно с Мат Никс и оригиналния съавтор Грег Бонан, ще донесат калифорнийската мечта на цяло ново поколение фенове с нови истории, изгряващи звезди и цялото зрелище, което прави франчайза "Спасители на плажа" световна сензация."

Freemantle започна да обмисля идеята за рестартиране на сериала и неговите емблематични червени бански костюми още през 2018 г., а Fox се присъедини към проекта през 2024 г. "Спасители на плажа" дебютира през 1989 г. и продължава 11 сезона, през които излъчва близо 250 епизода. Преименуван е на "Спасители на плажа: Хавай" за последните си два сезона, тъй като продукцията се премества от Калифорния на островната държава. През 2003 г. по Fox излъчва телевизионен филм за събирането на актьорите.