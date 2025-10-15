Социалният пол в изкуството и политиката на Sofia Art Week

"Sofia Art Week" поставя фокус върху социалния пол в политиката и изкуството.

От 15 до 25 октомври София ще бъде сцена на осмото издание на фестивала Sofia Art Week, който тази година насочва вниманието към темата за социалния пол и неговото отражение в съвременната култура и политика. Заглавието е "Genderfication" — игра на думи между джентрификация (процес на промяна на характера на квартал чрез приток на по-заможни жители и фирми) и gender (социален пол) — събитието обединява 111 независими български и чуждестранни артисти в седем локации из столицата.

Организаторът му Войн Войнов споделя, че фестивалът е започнал като малка инициатива в партньорство със Swimming Pool и пространството Æther, а днес служи за платформа за изява на млади творци и социален дебат чрез изкуството.

Темата тази година изследва пресечните точки между процесите на културна промяна и социалните разбирания за полова идентичност. Артистичните проекти се фокусират върху въпросите за приемането и отхвърлянето на "джендър" културата в контекста на днешните геополитически конфликти – от войните в Газа до Украйна и Русия.

Изложбите и пърформансите разглеждат както вътрешната борба на LGBTQ+ общността, така и външната съпротива и социалното неразбиране, с които тя се сблъсква.

На фона на нарастващото разделение в българското общество между прогресивни млади хора и възраждащи се традиционалистки и неофашистки тенденции, фестивалът поставя въпроса: възможно ли е да се намери баланс между идеологиите, които формират нашето разбиране за идентичност, свобода и принадлежност?

