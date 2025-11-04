Силви Вартан се завръща: ''Мама и чудото на живота'' – филм, който ще ви накара да прегърнете майка си

Кое е по-силно от майчината обич? Може би само желанието на една майка да направи чудо.

От 7 ноември българските зрители ще имат възможност да преживеят един от най-вълнуващите френски филми на годината – „Мама и чудото на живота“ (Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan), част от програмата на Синелибри 2025. Топлата, забавна и дълбоко човешка история вече се превърна в истински феномен във Франция, където оглави боксофис класацията с над два милиона зрители и множество суперлативи от критиката.

Филмът е дело на режисьора Кен Скот, познат с умението си да съчетава хумор и емоция, и е вдъхновен от автобиографичната книга „Майка ми, Бог и Силви Вартан“ на Ролан Перес. Това е киноистория, която започва като спомен и се превръща в универсална ода за силата на любовта, музиката и вярата.

История, която лекува

Действието започва през 1963 г., когато Естер (в ролята блести Лейла Бекти) ражда своя син Ролан – момче с физически недъг, което лекарите съветват „да не очаква твърде много от живота“. Но Естер отказва да приеме диагнозата като съдба. „Ще ходиш, ще танцуваш, ще живееш красиво“, му обещава тя – и тръгва на дълъг път, в който упорството, любовта и музиката се преплитат в едно цяло.

Това не е поредната тежка драма. Напротив – Кен Скот успява да превърне житейската история на Перес в жизнеутвърждаваща комедия за чудесата, които понякога се случват тихо, с много смях и нежност.

„Мама и чудото на живота“ е филм, в който плачът и смехът вървят ръка за ръка.

Силви Вартан – българският акцент в една френска приказка

Особено вълнение за българската публика е появата на Силви Вартан – легендарната френска певица с български корени, която излъчва обаяние и класа, дори когато не казва нито дума. Тя не просто играе себе си – присъствието ѝ е символ на светлина, увереност и вдъхновение. Именно музиката на Вартан е саундтракът на цялата история: мост между поколенията, между миналото и настоящето, между болката и изцелението.

В останалите роли блестят Джонатан Коен, Жозефин Жапи и Жан Балибар, а динамичният ритъм на филма носи нещо от духа на старите френски комедии, но с изцяло съвременен поглед.

Ода за майките, които не се предават

„Мама и чудото на живота“ е повече от филм – това е любовно писмо към жените, които носят света на гърба си и пак намират сили да се усмихват. Тук няма героини с наметала, а майки, които вярват, че всяко дете заслужава чудо.

В един от най-запомнящите се диалози Естер казва:

„Не искам синът ми да върви по права линия. Искам да върви по своята.“

И в това изречение сякаш се крие целият смисъл на филма.

Фестивали, признания и премиера в България

Лентата беше представена премиерно извън конкурсната програма на Lux Film Festival в Люксембург, където предизвика възторжени реакции. От 7 ноември филмът влиза и в разпространение у нас – в избрани киносалони в цялата страна.

„Мама и чудото на живота“ се разпространява с подкрепата на Програма „Творческа Европа“ – МЕДИА на ЕС и Националния филмов център.