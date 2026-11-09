Роби и ''Молец'' оглавиха ''Нашите 10'' на БГ Радио с ''Персеиди'' (видео)

„Персеиди“ на Роби и „Молец“ зае първото място в седмичната класация „Нашите 10“ на „БГ радио“, която подрежда най-излъчваните песни в ефира на станцията.
Песента е част от албума на Роби „Следа“, излязъл през юни. Видеоклипът към нея е режисиран от Крис Захариев и беше представен през септември.
На второ място тази седмица е Графа с „Идваш към мен“, а тройката допълват Братя Аргирови и Тони Димитрова с „Май още сме си същите“.
Ето пълното подреждане:
1. „Персеиди“ – Роби и „Молец“
2. „Идваш към мен“ – Графа
3. „Май още сме си същите“ – Братя Аргирови и Тони Димитрова
4. „Ти си тук“ – Любо Киров
5. „Непрестанно“ – „Зомбори“
6. „Утре вече е вчера“ – Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“
7. „Зими и лета“ – Тино
8. „Победа“ – Мона
9. „Сетива“ – Дара Екимова, Дара и Ева Леа
10. „Bad Idea“ – Дара
„Нашите 10“ наследява „Нашите 20“ – едно от първите предавания на „БГ радио“, започнало през юни 2001 г. като класация за българска музика, основана на честотата на излъчване. Предаването се излъчва в събота от 18:00 ч., с повторение в неделя от 11:00 ч.Следете новините ни в :
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