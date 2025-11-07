Робърт де Ниро се срещна с папа Лъв XIV и откри луксозен хотел в Рим

Холивудската звезда Робърт де Ниро е в Рим за два дни, като съчетава бизнес проекти с култура, предава агенция АПА.

Актьорът беше приет от папа Лъв XIV във Ватикана в четвъртък сутринта. В петък следобед той говори в местно кино за кино класиката "Имало едно време в Америка". Филмът беше представен в нова 4K версия. Основната причина за посещението на Розърт де Ниро обаче е откриването на първия хотел Nobu в Италия, който отваря врати на луксозната търговска улица Виа Венето.

Де Ниро управлява международната луксозна марка Nobu заедно с известния японски готвач Нобу Мацухиса и продуцента Меир Тепер. В световен мащаб веригата включва 46 хотела и 57 ресторанта.

За тържественото откриване на хотела част от Виа Венето беше затворена в четвъртък вечерта. Улицата беше известна като гореща притегателна точка за стилните пътувания на знаменитостите (т. нар. джетсет) през 50-те и 60-те години на миналия век. Новият хотел от веригата Nobu беше открит с традиционната японска церемония "Кагами Бираки", при която се разбива бъчва за саке. Преди това Де Ниро беше приет в Римското кметство на Капитолийския хълм в четвъртък, където получи награда за приноса си към изкуството и киното.

Актьорът разказа за италианските си корени и отбеляза: "Рим е повече от град – той е живо произведение на изкуството. Всяка улица, всеки камък, всеки двор разказва история." Носителят на "Оскар" говори и за снимките на "Имало едно време в Америка" и за режисьора Серджо Леоне, когото той определи като "визионер, който се отнася към героите във филмите си с дълбоко разбиране". Филмът се смята за късния шедьовър на Леоне. Излязла на екран през 1984 г., лентата разказва историята на двама приятели от детинство - евреи, които се заплитат в света на организираната престъпност в Ню Йорк между 20-те и 60-те години на миналия век, припомня още АПА.