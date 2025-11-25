Рекорден интерес към венецианското биенале ''Интелигентност. Естествена. Изкуствена. Колективна''

Деветнадесетото Архитектурно биенале на тема „Интелигентност. Естествена. Изкуствена. Колективна" (Intelligens. Natural. Artificial. Collective.) във Венеция, курирано от Карло Рати, приключи с рекорден интерес. Продадени са 298 000 билета, което е с 5% повече спрямо 2023 г., а 17 584 души посетиха предварителните дни. Това съобщиха за БТА от екипа на форума.
По думите им това издание е най-посещаваното в историята на Биеналето.
Президентът Пиетранджело Бутафуоко определи изложбата като „момент на споделено учене и растеж“. „През изминалите месеци изследователи, професионалисти и семейства се събираха във Венеция, за да отпразнуват заедно с архитектурната изложба на Карло Рати, на когото благодарим — един момент на споделено учене и развитие", каза той.
„Радваме се, че експозицията постигна такъв успех. Публичната програма привлече изключително участие – стотици работилници участваха в поддържката. Хиляди участници се качиха на сцената, обединени от общ призив за колективна интелигентност — централната тема на това издание. Но истинското наследство на едно биенале не се определя от моментната популярност, а от това, което остава след него", каза кураторът Карло Рати.
Организатори на биеналето посочват, че публиката е била равномерно разпределена – 50% от Италия и 50% от чужбина.
Силно присъствие е имало на младите посетители под 26-годишна възраст – над 84 000 души, или 28% от общата аудитория. В инициативата Accessible Biennale са се включили 996 участници от уязвими групи, уточняват организаторите.
Интерес е отчетен и към образователните програми - над 52 000 участници, 660 училища и 6482 студенти, в рамките на проекта Biennale Sessions. В онлайн пространството събитието генерира 121 милиона гледания в социалните мрежи и над 5,4 милиона посещения на сайта, отбелязват още организаторите на Венецианското архитектурно биенале.
Сред акцентите тази година бяха 303 проекта, 758 поканени архитекти, множество работилници, конференции и 66 национални участия, включително дебюта на Азербайджан, Оман, Катар и Того. Журито присъди "Златен лъв" за най-добро национално участие на Кралство Бахрейн, а наградите за цялостен принос отидоха при философа Дона Харауей и посмъртно при архитекта Итало Рота.
Следващото Архитектурно биенале във Венеция ще бъде през 2027 г. А през 2026-а на същото място ще се проведе 61-вото издание на Венецианското биенале на изкуството. Българският павилион бе в зала „Тициан“, където бяха показани българските проекти в предишното издание на Архитектурното биенале (2023 г.) и в 60-ото издание на Венецианското биенале на изкуствата през 2024 г. Очаква се договорът за павилиона да бъде подновен за още три години.
