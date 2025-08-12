Принц Хари и Меган подновиха договора си с Нетфликс

Британският принц Хари и съпругата му Меган подписаха нов многогодишен договор с Netflix за създаване на филми, предавания и документални продукции.

Сред първите им проекти ще бъде кратък документален филм за угандийски сиропиталище, озаглавен Masaka Kids: A Rhythm Within, копродуциран и от принц Хари, и от Меган.

През декември херцогинята ще представи и еднократно "вълшебно празнично" специално издание на With Love, Meghan, нейно кулинарно и лайфстайл предаване, което обещава да покаже на зрителите как да "украсят дома, приготвят празнични трапези, изработят подаръци от сърце и се посмеят от сърце".

Преди 5 години Хари и Меган си осигуриха изгоден договор на предполагаема стойност от над 100 милиона щатски долара със стрийминг гиганта, след като напуснаха британското кралско семейство, британското кралско семейство, припомня БТА.

Сделката е т.нар first-look, която предвижда студио или продуцентска компания да плати на създателя на съдържанието за ексклузивните права преди друг да види проектите им. Договорката е описвана от Хари и Меган като „продължение на творческото партньорство“. Пи ар експертът Марк Борковски смята, че сделката е „понижение“ и предполага, че Нетфликс се „отдръпват“ от Хари и Меган, отбелязва Прес асосиейшън.

„Мисля, че Нетфликс са си свършили много добре работата, като се отдръпват от тези много скъпи хора, които не са донесли очакваните резултати и са оттеглили офертата си, като са им предложили по-скромна“, казва пред Прес асосиейшън медия експертът. Според него сделката е много под предишните 100 милиона долара.