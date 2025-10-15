Представиха краткия списък за Европейските филмови награди в Берлин

Европейската филмова академия представи краткия списък с 67 филма, от които ще бъдат избрани номинациите за Европейските филмови награди, съобщи сайтът „Скрийндейли“. Те ще бъдат обявени на 17 януари в Берлин.

Краткият списък включва 44 пълнометражни филма, 15 документални и осем анимационни пълнометражни ленти. Сред номинираните пълнометражни филми е „Млечни зъби“ (Milk Teeth) на румънския режисьор Михай Минчан – копродукция между Румъния, Франция, Дания, Гърция и България.

В списъка присъстват и филми като „Обикновен инцидент“ на иранеца Джафар Панахи, носител на „Златна палма“ тази година; отличеният с Гран при в Кан „Сантиментална стойност“ на Йоахим Триер; „Мечти“ на Даг Йохан Хаугеруд, носител на „Златната мечка“ в Берлин; и „Гласът на Хинд Раджаб“ на Каутер Бен Хания, отличен със „Сребърен лъв“ във Венеция.

Краткият списък от 15 документални филма включва „Рифенщал“ на Андрес Файел, който направи премиерата си във Венеция; дебюта в Локарно With Hasan in Gaza на Камал Алджафари; и Militantropos за войната в Украйна.

Обявяването на краткия списък е първата стъпка в процедурата за наградите на Европейската филмова академия. В следващите седмици 5400-те членове на академията ще изгледат филмите от списъка и ще гласуват за номинациите, с изключение на категориите „Награда на европейската млада аудитория“, наградата на публиката LUX и почетните награди.

Номинациите за европейски филм, режисьор, документален филм, анимация, актриса, актьор и сценарист ще бъдат обявени на 18 ноември по време на Европейския филмов фестивал в Севиля.