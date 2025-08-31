Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Големият поет и преводач Кирил Кадийски е починал тази сутрин, съобщиха негови приятели в социалните мрежи.

Обожаван, недолюбван, скандален, прав, крив - не може да се отрече огромният му талант. Едва ли има лична библиотека в българско семейство, което да не притежава поне една негова книга - преводна или оригинална, написа Людмил Димитров.

Кирил беше великан. Мисля, че беше и красив мъж. Обичах на шега да го наричам Робер д'Артоа. Беше точно това, което на английски се нарича "по-голям от живота". Ужасно ще ми липсва, защото го обичах и съм му казвал, че като порасна, искам да стана като него. Той умееше да страда, особено в последните си няколко години на писане. Но не смятам, че ще страдам за Кирил. Ще го обичам, както досега. Ако има сегашен поет, годен да стигне до Валхала и да удари с пестник по портите на Одиновия дворец, за да го пуснат при жените и пиенето вътре, това ще е Кирил, написа Манол Глишев.

Великолепното интервю на Манол Глишев с Кирил Кадийски в подкаста на OFFNews можете да видите тук:

Кирил Кадийски е роден през 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Завършва руска филология и посвещава живота си на литературата - като поет, преводач и културен деятел. Работи в Българското радио, издателство "Народна култура" и като свободен преводач. След демократичните промени основава едно от първите частни издателства у нас - "Нов Златорог".

Кирил Кадийски е член-кореспондент на френската академия "Маларме", член на българския ПЕН клуб и на международната академия "Монмартър". Между 2004 и 2009 г. оглавява Българския културен институт в Париж и е съветник към българското посолство във Франция.

Негови са преводите на Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, сонетите на Шекспир и цялото творчество на Молиер.

Поклонението пред големия поет ще бъде във вторник, 2 септември, от 11.00 часа в столичната църква "Св. Седмочисленици".

Почивай в мир, поете!