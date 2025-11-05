Племенникът на Кристо ще изнесе лекция за опакования Райхстаг

Лекция на тема „Кристо и Жан-Клод: история и художествено наследство“ ще се проведе на 5 ноември в зала „Славейков“ на Френския институт в България, съобщават организаторите.

В събитието участие ще вземат Владимир Явашев - племенник и директор на проектите на Кристо и Жан-Клод, и Гергана Михова, куратор на изложбата „Кристо и Жан-Клод: Опакованият Райхстаг, Берлин, 1971-1995“. Модератор на разговора ще бъде журналистът и продуцент Евгения Атанасова, посочват от екипа.

Организатори на лекцията са фондация „Кристо и Жан-Клод“, Националната галерия, Посолството на Франция в България и Френския институт в България. Тя ще се проведе на български език и ще бъде със свободен вход. От екипа уточняват, че е необходима предварителна регистрация.

Събитието се провежда в рамките на изложбата „Кристо и Жан-Клод: Опакованият Райхстаг, Берлин, 1971-1995“, организирана от Националната галерия и фондация „Кристо и Жан-Клод“, от 4 ноември 2025 г. до 22 март 2026 г.

Експозицията, посветена на 90-годишнината от рождението на знаковия артистичен тандем, ще бъде представена за първи път в България. Сред експонатите е и първата оригинална придобивка на Националната галерия, свързана с творчеството на Кристо – „Опакованият Райхстаг (Проект за Берлин, 1971–1995)” от 1986 г., както и колажи, фотографии, видеоматериали и архивни документи, проследяващи дългия път на реализация на този изключителен проект.

БТА посвети броя на сп. Лик през юни тази година на Кристо и Жан-Клод. „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ ще бъде издаден на английски, френски и немски език до края на годината.