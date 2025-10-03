Панчо Владигеров-внук ще има майсторски клас в София

Панчо Владигеров-внук ще има майсторски клас в къщата музей „Панчо Владигеров“ от 7 до 9 ноември, съобщават организаторите.

Музикалният талант на Панчо Владигеров-внук е окуражаван още от ранна възраст от неговите родители. След посещаването на специализирани музикални училища във Ваймар и Берлин, той учи пиано в музикалния колеж в Берлин – „Ханс Айслер“ при проф. Дийтър Брауър. Огромно влияние върху него оказва дядо му, проф. Панчо Владигеров, от когото черпи познания за интерпретацията – както за своите клавирни композиции, така и за произведения от другите славянски школи, заемащи централно място в репертоара му.

Живее в Берлин и преподава пиано от дълги години в музикалната школа „Лео Кестенберг” в Берлин. Концертира в България, Германия, Чехословакия, Югославия, Австрия, Швеция, Италия, Испания, Дания, Япония и Канада. Участва в благотворителни концерти в родината си. Реализира звукозаписни продукции с БНР, RIAS Berlin. Има майсторски класове в Япония, Гърция и България. През 2015 г. получава титлата „Доктор хонорис кауза“ на Университета за аудио-визуални изкуства и Европейската филмова академия (ESRA) Париж – Скопие – Ню Йорк“.

Майсторският клас е отворен за изпълнители с музикално образование или с особени творчески постижения. Записването продължава, допълват организаторите.