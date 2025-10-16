Откриха националния щанд на България на Панаира на книгата във Франкфурт

За поредна година Асоциацията, която обединява издатели, литературни агенти и книготърговци, представя най-актуалните български заглавия в рамките на международното изложение.

На 15 октомври 2025 г. Франкфурт официално приветства 77. издание на най-големия книжен форум – Панаирът на книгата. В рамките на празничния ден Асоциация „Българска книга“ откри националния ни щанд, разкриващ многообразието на съвременното българско книгоиздаване. И тази година по традиция българското участие на Панаира е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Официални гости на откриването бяха Мариан Бачев, министър на културата на Република България, Н. ПР. Григор Порожанов, посланик на Република България в Германия, Диана Попова, генерален консул на Република България във Франкфурт на Майн, която прочете поздравителен адрес от Георг Георгиев, министър на външните работи на Република България, Борислав Петранов, директор на Българския културен институт в Берлин, и Инго – Ендрик Ланкау, почетен консул на Република България. Сред гостите бяха български издатели, литературни агенти, автори и преводачи, представители на партньорски организации и читатели.

„Националният щанд представя богатата палитра от идеи и формати. В нея присъстват талантливи автори, смели и всеотдайни издатели, преводачи, илюстратори и литературни агенти, които помагат българската книга да открие нови читатели отвъд границите на страната ни“ – с тези думи Йорданка Фурнаджиева, член на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“, откри събитието.

„От средновековните ръкописи, които положиха основите на нашата писмена култура, до съвременните гласове, които днес достигат до читатели по целия свят, българската литература продължава да изгражда мостове между поколения, езици и светове.“ – е посланието на Мариан Бачев, министър на културата на Република България. „Надявам се този щанд да бъде не просто изложение на български книги, а място за срещи, където идеите пътуват свободно, историите прекосяват граници, а културата се превръща в универсален език на разбирателство и мир.“

„Поздравявам Асоциация „Българска книга“ и участниците в това значимо събитие за техните последователни усилия за насърчаване на културата на четене и разпространение на нейните ценности във и отвъд националните граници. Вярвам, че книгите развиват емпатията и разбирането към други култури и народи, с което допринасят за изграждането на по-приобщаващи, толерантни и устойчиви общества“ – завърши своя поздравителен адрес Георг Георгиев, министър на външните работи на Република България.

Топли и вдъхновяващи думи казаха и Н. ПР. Григор Порожанов, посланик на Република България в Германия, Борислав Петранов, директор на Българския културен институт в Берлин, и Инго – Ендрик Ланкау, почетен консул на Република България.

Участието на Асоциация „Българска книга“ в международния форум ще продължи до 19 октомври 2025 г. и ще бъде съпътствано от богата културна програма с популярните български автори Николай Терзийски, Надя Радулова, Момчил Миланов, Радослав Бимбалов и Русана Бърдарска. Те ще представят книгите си и пред българската общност в рамките на две вечери, организирани със съдействието на Консулството на Република България във Франкфурт.

